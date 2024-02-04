"Любов витає у повітрі": врятована українська левиця знайшла пару в Нідерландах. ФОТО

Левиця Василина, яку евакуювали з Київщини у притулок для тварин у Нідерландах, знайшла собі пару. Її обранцем став лев з Чорногорії на ім'я Нікола.

Про це повідомляють у притулку для великих котів FELIDA.

Поліцейські рік тому спіймали Василину на Харківщині, де її тримали в домашніх умовах. Господар добровільно передав левицю до притулку UAnimals.

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Однак після російської ракетної атаки на Київщину зоозахисники вирішили знайти левиці нову домівку. Так тварина потрапила в нідерландський притулок FELIDA, де за кілька місяців знайшла свою пару.

ФОТО: FELIDA

Спочатку для налагодження "зорового контакту" Василина мешкала в сусідньому з Ніколою вольєрі. Згодом їх поселили разом.

"Перший контакт між Ніколом і Василиною був хвилюючим. Обидва леви ніколи раніше не контактували з одновидцями. Їм потрібен був деякий час, щоб звикнути до присутності одне одного, але через кілька днів вони почали взаємодіяти", – зазначають у FELIDA.

Працівники притулку адаптували їхній вольєр, щоб створити відокремлене середовище для соціалізації. Щоб ще більше стимулювати контакт тварин, використовувалися певні тренування та спеціальні феромони.

"Обидва леви сповнені енергії, і їм потрібен був час, щоб звикнути один до одного. Але через пару днів вони почали приживатися, і, схоже, тепер любов витає в повітрі", – продовжують свою романтичну розповідь у FELIDA.

Результати медичного огляду показали, що обидва леви цілком здорові. Щоб запобігти появі потомства, ветеринари з Інституту дослідження зоопарку та дикої природи імені Лейбніца провели малоінвазивну процедуру стерилізації молодого лева Ніколи. Операція пройшла успішно, тварина відновлюється.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що під Києвом уламки російської ракети впали поблизу Центру порятунку диких тварин. Внаслідок цього одна з левиць отримала контузію.

А в Київському зоопарку розповіли історію порятунку пари котячих лемурів з Херсона, чию домівку зруйнував російський обстріл.





