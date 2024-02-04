"Любов витає у повітрі": врятована українська левиця знайшла пару в Нідерландах. ФОТО

Левиця Василина, яку евакуювали з Київщини у притулок для тварин у Нідерландах, знайшла собі пару. Її обранцем став лев з Чорногорії на ім'я Нікола.
Про це повідомляють у притулку для великих котів FELIDA.
Поліцейські рік тому спіймали Василину на Харківщині, де її тримали в домашніх умовах. Господар добровільно передав левицю до притулку UAnimals.
Однак після російської ракетної атаки на Київщину зоозахисники вирішили знайти левиці нову домівку. Так тварина потрапила в нідерландський притулок FELIDA, де за кілька місяців знайшла свою пару.
|ФОТО: FELIDA
Спочатку для налагодження "зорового контакту" Василина мешкала в сусідньому з Ніколою вольєрі. Згодом їх поселили разом.
"Перший контакт між Ніколом і Василиною був хвилюючим. Обидва леви ніколи раніше не контактували з одновидцями. Їм потрібен був деякий час, щоб звикнути до присутності одне одного, але через кілька днів вони почали взаємодіяти", – зазначають у FELIDA.
Працівники притулку адаптували їхній вольєр, щоб створити відокремлене середовище для соціалізації. Щоб ще більше стимулювати контакт тварин, використовувалися певні тренування та спеціальні феромони.
"Обидва леви сповнені енергії, і їм потрібен був час, щоб звикнути один до одного. Але через пару днів вони почали приживатися, і, схоже, тепер любов витає в повітрі", – продовжують свою романтичну розповідь у FELIDA.
Результати медичного огляду показали, що обидва леви цілком здорові. Щоб запобігти появі потомства, ветеринари з Інституту дослідження зоопарку та дикої природи імені Лейбніца провели малоінвазивну процедуру стерилізації молодого лева Ніколи. Операція пройшла успішно, тварина відновлюється.
Нагадаємо, раніше ми писали, що під Києвом уламки російської ракети впали поблизу Центру порятунку диких тварин. Внаслідок цього одна з левиць отримала контузію.
А в Київському зоопарку розповіли історію порятунку пари котячих лемурів з Херсона, чию домівку зруйнував російський обстріл.
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