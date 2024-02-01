У NASA показали, як світиться атмосфера Землі. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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1 лютого 2024

Внаслідок взаємодії із сонячним світлом атомів і молекул в атмосфері нашої планети, Земля може "світитися". 

Явище зазнімкував супутник на Міжнародній космічній станції й опублікували в NASA, пише Space.com. 

Знімок, який показує нашу планету з висоти 415 кілометрів, зробила орбітральна лабораторія, яка пролітала над Тихим океаном неподалік Папуа-Нової Гвінеї. 

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На фото – горизонт Землі охоплений золотистим сяйвом, над яким також помітна смуга каштанового кольору. 

Фото: NASA

За словами фахівців, світіння виникло внаслідок взаємодії у верхніх шарах атмосфери: у момент, коли молекули азоту, кисню, натрію та озону насичуються ультрафіолетовим випромінюванням сонячного світла. 

За явищем найкраще спостерігати вночі, кажуть вчені. 

Також на фото зафіксовані білі перисті хмари над темно-синьою гладінню Тихого океану. 

Раніше ми повідомляли, що у NASA показали фото Землі з відстані 620 тисяч кілометрів.

Також раніше у NASA опублікували відео, на якому видно, як змінюється поверхня Сонця протягом 133 днів. 

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