У NASA показали, як світиться атмосфера Землі. ФОТО

Внаслідок взаємодії із сонячним світлом атомів і молекул в атмосфері нашої планети, Земля може "світитися".

Явище зазнімкував супутник на Міжнародній космічній станції й опублікували в NASA, пише Space.com.

Знімок, який показує нашу планету з висоти 415 кілометрів, зробила орбітральна лабораторія, яка пролітала над Тихим океаном неподалік Папуа-Нової Гвінеї.

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На фото – горизонт Землі охоплений золотистим сяйвом, над яким також помітна смуга каштанового кольору.

Фото: NASA

За словами фахівців, світіння виникло внаслідок взаємодії у верхніх шарах атмосфери: у момент, коли молекули азоту, кисню, натрію та озону насичуються ультрафіолетовим випромінюванням сонячного світла.

За явищем найкраще спостерігати вночі, кажуть вчені.

Також на фото зафіксовані білі перисті хмари над темно-синьою гладінню Тихого океану.

Раніше ми повідомляли, що у NASA показали фото Землі з відстані 620 тисяч кілометрів.

Також раніше у NASA опублікували відео, на якому видно, як змінюється поверхня Сонця протягом 133 днів.

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