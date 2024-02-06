"Порушення конституційних прав": ректор КНУ просив зняти петицію про його звільнення

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров звертався до Офісу президента з проханням зняти петицію про його звільнення. Це нібито порушує його конституційні права.

Такий запит він підтвердив на пресконференції, повідомляє "Інтерфакс".

"Цей лист справжній. У цій петиції порушена Конституція України – мене оголошено злочинцем без рішення суду... Там написано, що я – корупціонер і злодій. Я вважаю, що це порушує мої конституційні права", – заявив Бугров.

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Хоча ректор й подав заяву до Офісу президента, петицію з сайту не зняли.

Фото: Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

"Якщо юридичний відділ або відділ звернень Офісу президента вважає, що там немає порушень, то надалі діятимемо винятково в правовому полі", – зазначив він.

Нагадаємо, 23 січня на сайті електронних звернень до президента з'явилась петиція від Максима Луцика. Він просить президента внести до Верховної ради України проєкт змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо розірвання контракту з керівниками закладів вищої освіти. Зокрема, через розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу.

Загалом студенти ставляться до ректора КНУ негативно. Так, наприклад, колишній студент і голова громадської організації "Червоний губер" Володимир Ксєніч зібрав 5 аргументів проти Бугрова на посаді ректора навчального закладу.

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