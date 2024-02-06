У Києві судитимуть лікаря, який вимагав $6 тисяч за медичну допомогу

У Києві судитимуть посадовця Інституту урології, якого викрили на отриманні хабара розміром 6 тисяч доларів за безкоштовну операцію. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування завершили й обвинувальний акт скерували до суду, повідомляють у Київській міській прокуратурі.

Під час обшуків за місцем роботи та адреси проживання вилучили 450 тисяч гривень і 43,6 тисячі доларів. Також наклали арешт на три квартири, житловий будинок, земельну ділянку у Києві та автомобіль підозрюваного.

Реклама:

Завідувач відділу однієї зі столичних клінік вимагав у родичів пацієнта 6 тисяч доларів за операцію та післяопераційний догляд.

За словами слідчої Шевченківського управління поліції Алевтини Миронової, лікар навіть погрожував доньці одного з пацієнтів, що позбавить її батька кваліфікованого медичного догляду.

"Після проведеного хірургічного втручання лікар почав вимагати від родички пацієнта надати йому 6000 доларів США за надану медичну допомогу та подальше забезпечення належного післяопераційного лікування", – додає вона.

Слідчі викрили лікаря, коли той незаконно отримував гроші у своєму кабінеті.

Його судитимуть за ч. 3 ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України, повідомляють у Національній поліції.

Реклама:

Лікареві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що робити у випадках, коли в лікарні вимагають гроші за послуги чи медикаменти.

Анна Штопенко, УП.Життя