У Німеччині планують запровадити новий тип партнерства, у якому може бути до шести людей

Уряд Німеччини до 2025 року планує запровадити нову соціальну модель партнерств – Verantwortungsgemeinschaften, що у перекладі з німецької означає "товариство відповідальності".

Німецька влада зазначає, що це може стати способом заохотити самотніх і літніх людей розділяти відповідальність та піклуватися один про одного, коли це необхідно, а також, коли виникають надзвичайні ситуації, повідомляє The Mayor i BR 24.

Загалом таку програму створюють для людей, які втратили кохану людину, а також тих, хто опинився у скрутному становищі. Однак молодь теж може доєднатись за бажання.

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Система партнерств матиме чотири рівні, кожна група обиратиме для себе найкращий. На найнижчому рівні люди зможуть розділяти лише деякі основні обов’язки, тоді як на найвищому партнери розділятимуть відповідальність за житло, фінанси та піклуватися одне про одного.

Німецький уряд планує запровадити “товариство відповідальності”. Фото: lightpoet/Depositphotos

Також "спільнота відповідальності" може бути корисною для батьків, які виховують дітей самотужки. Об’єднавшись у групи, матері та батьки зможуть підтримувати одне одного у повсякденному житті.

У таке партнерство можуть вступити від двох до шести осіб. В уряді запевняють, такий союз не можна розглядати як альтернативу традиційному шлюбу: партнери не зможуть отримати певні вигоди з цього чи спадок.

Згідно з планами федерального уряду, така спільнота має бути завірена нотаріусом. Для цього необхідно попередньо укасти договір, який її учасники можуть розірвати в будь-який момент.

Однак не всі сприйняли таке нововведення позитивно. Критики не надто вірять в успіх цієї справи.

Парламентська фракція закликала до захисту від експлуатації членів партнерств. Ян Плобнер навів для прикладу подібний закон у Франції. Там жінки продовжують виконувати неоплачувану роботу по догляду за хворими, а потім залишаються фінансово незахищеними, коли хтось несподівано виходить зі спільноти.

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Раніше ми розповідали, що таке партнерські стосунки у сім’ї та які вони мають переваги.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"