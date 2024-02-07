Золотий зубний протез Черчилля продали на аукціоні за 22 тисячі доларів. ФОТО

На аукціоні продали золотий зубний протез, що належав колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Вінстону Черчиллю.

Зубний протез продали за 22 тисячі доларів, хоча сподівалися виручити за нього приблизно 10 тисяч доларів, пише Sky News. Аукціон проводила компанія Cotswold Auction.

Зубні протези допомагали політику виголошувати промови та зберегти природну шепелявість, яка з’явилася ще у дитинстві. Про всяк випадок Черчилль завжди тримав при собі запасну пару.

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Вважається, що загалом для прем’єр-міністра виготовили до чотирьох ідентичних комплектів протезів. Один похований разом із ним.

ФОТО: Cotswold Auction Company

Ці протези розробив стоматолог Вілфред Фіш, коли Черчиллю було 65 років. Їхнім виготовленням займався технік Дерек Кадліпп, який зберігав запасну пару на випадок надзвичайних ситуацій.

Разом із протезом на продаж виставили мікрофон, в який Черчилль оголосив про закінчення Другої світової війни. Його оцінили в понад 14 тисяч доларів.

Нагадаємо, на аукціоні у США продали комікс 1963-го року про Людину-павука за майже $1,5 млн.

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