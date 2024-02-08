Крихкі та обвуглені: завдяки ШІ вчені розшифрували 2000-річні папіруси

Вчені виявили в Геркуланумських папірусах кілька повних уривків з тексту майже 2000-річної давнини. Вивчити крихкі папіруси змогли завдяки штучному інтелекту.

Саме завдяки комп’ютерним технологіям дослідники не пошкодили артефакти, пише CNN.

За даними Університету Кентуккі, серед деяких текстів папірологи виявили твори філософа Епікура, поета Філодема Гадарського, латинський текст Сенеки Старшого.

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Стародавні Геркуланумські папіруси вважають одними з найбільш недоступних пошкоджених манускриптів. У 79 році виверження Везувію зруйнувало давньоримське місто Геркуланум, через що близко 1100 папірусних рулонів обвуглилися й опинилися під шаром попелу.

Фото: Університет Кентуккі

За роботу над розшифровкою сувоїв взялися Люк Фаррітор, студент комп'ютерних наук з Університету Небраски, Юсеф Надер, аспірант біоробототехніки з Вільного університету Берліну та Юліан Шиллігер, студент робототехніки Швейцарської вищої технічної школи Цюріха.

Вони застосували техніку "віртуального розгортання": в процесі команда використала комп’ютерну томографію, що працювала як рентген для деформованого папіруса. Згодом вони віртуально вирівняли папери, а штучний інтелект зчитав чорнила.

Це перша команда, яка змогла розшифрувати 85% символів з чотирьох уривків одного папірусу.

"Якщо ви подивитеся на рівень лексики в цих уривках, тут відбувається дійсно нюансована, інтелектуальна розмова. Я просто в захваті від можливості передати вченим повну копію цих матеріалів", – розповідає творець методу розгортання Брент Сілз. Його лабораторія вже 20 років розшифровує тексти.

Раніше люди теж намагалися розшифрувати сувої, однак робота не приносила великих результатів. Лише у XIX столітті близько 300 папірусів розшарували машиною й деякі фрагменти вдалося виявити, проте текст так і лишався нечитабельним.

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За даними конкурсу Vesuvius Challenge, понад 2 тисячі символів та деякі повні уривки текстів вже розшифрували.

"Неймовірно приємно усвідомлювати, що ці речі тепер доступні й ми маємо механізм для їхнього прочитання — це створить цілу галузь дослідження науки класиків", — каже Брент Сілз.

Нагадаємо, як двоє айтівців вчили штучний інтелект розшифровувати текст на стародавньому сувої.

Анна Штопенко, УП.Життя