У "Дії" з'явилася інтерактивна мапа укриттів: як вона працює. ВІДЕО

У застосунку "Дія" з'явилася інтерактивна мапа укриттів. За допомогою сервісу українці зможуть знайти найближче сховище, а також повідомити, якщо воно зачинене.

"Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним із близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону – на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн", – зазначив повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у "Дії" також можна оцінити укриття та залишати про них відгуки. Їх передаватимуть до органів місцевої влади, яка буде зобов'язана відреагувати і вирішити наявні проблеми.

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Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки. Їхні адреси Федоров радить запитувати у місцевої влади.

Також у "Дії" тепер можна:

побачити рейтинг укриття і його фото;

дізнатися, скількох людей воно вміщує і який до нього доступ.

Як заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, працівники ДСНС та поліції проводять моніторинг і щоквартальні обстеження укриттів для актуалізації даних про їхній стан і доступність для населення.

За його словами, наприкінці 2023 року кількість укриттів, які відповідають нормам, збільшилася майже на 2 тисячі.

На сьогодні вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам, стверджує міністр. На початок повномасштабного вторгнення цей показник був втричі меншим.

"Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться у "Дії" разом із фото та описом конкретного об’єкта. Все задля зручності громадян", – додав Клименко.

Нагадаємо, нещодавно двох школярів з собакою не пустили в укриття під час повітряної тривоги в столиці. Охоронець пояснив це тим, що в інших дітей може бути алергія на собачу шерсть. Поки діти шукали інше укриття, у небі над ними збили ворожу ціль.