Кияни просять перейменувати вулицю Перемишльську на честь азовця "Сухаря", який загинув після повернення з полону

Жителі Києва просять перейменувати вулицю Перемишльську на честь полеглого комбата "Азову", киянина Олега Мудрака ("Сухаря"). Він воював з 2014 року, був командиром 1-го батальйону полку "Азов" та захисником Маріуполя.

Боєць пережив російський полон і теракт в Оленівці, але загинув після повернення додому внаслідок пережитих тортур, розповідають в Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Петиція про перейменування вулиці у Подільському районі вже набрала 6 тисяч підписів, а значить її має розглянути міська влада.

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"У мирному житті Олег був прекрасним і турботливим сином, братом і надійним другом. Він мешкав на Виноградарі і вчився у спеціалізованій школі №193 в Подільському районі, крокуючи кожен день вулицею Перемишльською (в минулому Червонопільською).

Олег був справжнім патріотом, який не лише словом, а й ділом доводив свою любов і відданість до України та українського народу", – йдеться у зверненні.

Фото: Азов

Олег Мудрак брав участь у Широкинській операції, ротації "Азову" на Світлодарській дузі, боронив Маріуполь та "Азовсталь". Був фанатом київського "ЦСКА".

Мав звання майора, був досвідченим командиром і прикладом для особового складу. Отримав численні нагороди, зокрема, орден "Богдана Хмельницького" III ступеня, медаль "Захисника Вітчизни", "Захиснику Маріуполя" та інші.

Після надскладної оборони Маріуполя у травні 2022 року разом з іншими захисниками вийшов з території заводу "Азовсталь". У полоні пережив нелюдські тортури та російський теракт в Оленівці 28-29 липня.

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"Фото Сухаря з полону, схудлого та змарнілого, влітку 2022-го сколихнули соцмережі – кремезний воїн був зовсім не схожий на себе", – кажуть в Асоціації.

Фото: Alina Ledina/Facebook

21 вересня 2022 року "Сухар" повернувся додому в рамках обміну, однак наслідки катувань далися взнаки. Олегу не вдалося відновити втрачене здоров’я – серце комбата зупинилось вранці 21 лютого 2023 року. Йому було 35 років.

"Мудрак Олег Васильович – майор, герой, сталевий чоловік, мій дядько, мій брат, моя опора, моя гордість, мій маяк і приклад характеру! Він горів цим життям, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо.

Він ніколи не боявся старої з косою, тому що вона боялася його. І я впевнений, що у свою дорогу він вирушив, не боячись, у супроводі неймовірно красивих Валькірій. І того ж дня потрапив в ту залу, де побачив своїх друзів, які чекали його з усіма почестями!" – писав про "Сухаря" його племінник Данило.

Нагадаємо, раніше Спільнота Родин Оленівки просила започаткувати Дні скорботи та вшанування пам’яті загиблих від теракту: петиція на сайті президента набрала 25 тисяч.