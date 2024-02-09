Покинули гнити 190 тіл: у США судять власників похоронного бюро, які ошукували родини померлих

У Колорадо судять пару власників похоронного бюро, які зберігали 190 тіл померлих у жахливих умовах, а родичам брехали про кремацію.

Обвинувачені – Джон Холфорд і його дружина Кері Холфорд, які мають похоронне бюро Return to Nature в Колорадо-Спрінгс, повідомляє Associated Press.

Пара обіцяла провести кремацію майже 200 тіл, але натомість просто залишала їх гнити у будівлі в сусідній сільській громаді Пенроуз.

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Гроші, сплачені за "кремацію і поховання", Холфорди витрачали на автомобілі, криптовалюту, розкішні вечері в Лас-Вегасі та інші дорогі речі для себе.

Тепер подружжя постало перед судом за знущання з тіл померлих, крадіжки й підробку документів.

Джон і Кері Холфорд. Колаж: kfor.com

Працівники ФБР знайшли 190 напіврозкладених тіл у жовтні минулого року. Будівля з покинутими трупами кишіла личинками й мухами.

За словами агента ФБР Ендрю Коена, в будівлі були імпровізовані холодильні установки, які вже не працювали, а підлога була вкрита трупною рідиною. Напівприкриті останки дорослих і немовлят були складені купою.

Виявилося, що деякі тіла зберігались там близько 4 років. Зокрема, щонайменше 23 людей померли у 2019 році. Ймовірно, родичам віддавали підроблений прах.

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"Правоохоронці тепер знають, що прах, який отримала кожна сім'я, не міг належати їхній близькій людині", – кажуть у поліції.

Кілька сімей, які найняли Return to Nature для кремації своїх родичів, підтвердили, що останки їхніх рідних виявили серед знайдених тіл.

Правоохоронці передали більшість останків родинам померлих, але 22 тіла досі залишаються неопізнаними.

Подружжя власників заарештували в Оклахомі у листопаді 2023 року, коли вони намагалися втекти від правосуддя. Їх ув’язнили, призначивши заставу розміром 2 мільйони доларів.

Минулого місяця відбулося слухання у справі Кері Холфорд, а 8 лютого вислухати обвинувачення мав Джон.

Прокурори надали суду листування подружжя, які доводять, що вони намагалися приховати свої фінансові труднощі. Також пара обговорювала, як приховати тіла, адже Джон Холфорд ще у 2020 році боявся, що його спіймають.

Чоловік пропонував позбутися тіл, скинувши їх у велику яму, а потім обробити лугом або спалити.

Тепер Холфордів судять за 190 пунктами звинувачень у нарузі над тілом померлого, 5 – у крадіжці, 4 – у відмиванні грошей, і понад 50 – у підробці документів. Жоден з фігурантів ще не визнав себе винним.

Колорадо – єдиний штат, який не контролює діяльність похоронних бюро, пише CBS. Жахливий прецедент Return to Nature відновив дискусію про необхідність ліцензування таких установ.

Загалом минулого року американські регулятори отримали понад 60 скарг на діяльність похоронних бюро та крематоріїв.