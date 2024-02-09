На Рівненщині суд оштрафував травматолога, який вимагав гроші за оформлення інвалідності

Рокитнівський районний суд Рівненської області виніс вирок лікарю-травматологу, який вимагав 1500 доларів хабара за оформлення групи інвалідності: йому призначили 34 тисячі гривень штрафу, також він погодився перерахували 4700 доларів для ЗСУ.

Як йдеться у вироку суду, обвинувачений – лікар ортопед-травматолог загально-хірургічного відділення КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування".

Він брав участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності і готував необхідні документи для медико-соціальної експертизи (МСЕК), пише Zaxid.Net.

Реклама:

У червні 2023 року у цій лікарні проходив лікування чоловік, який скаржився на постійний біль у спині після травмування у ДТП. Він звернувся до лікаря за консультацією щодо оформлення групи інвалідності.

Медик відповів, що за 1500 доларів сприятиме йому в оформленні групи інвалідності. Остаточну суму хабара він пообіцяв повідомити пізніше.

Правоохоронці затримали травматолога одразу після отримання зазначеної суми.

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості і погодився добровільно перерахувати 4700 доларів для ЗСУ.

Згодом суддя визнала лікаря винним у хабарництві та призначила йому штрав у розмірі 34 тисячі гривень.

Відсторонення від посади медику не присудили. Він і далі працює у цій лікарні.

Реклама:

Нагадаємо, у Києві судитимуть посадовця Інституту урології, якого викрили на отриманні хабара розміром 6 тисяч доларів за безкоштовну операцію. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.