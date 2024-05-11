Чому ми відзначаємо День матері уже понад 100 років: історія свята

Щороку День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. У 2024 році це свято припадає на 12 травня.

Святкування Дня матері проходить протягом року у різні дати у більшості країн світу. Традиційно діти вітають своїх мам квітами, листівками та теплими словами.

Більше про історію та значення цього дня "Українській правді" допомогла розібратися Марта Богачевська-Хом’як, професорка історії та дослідниця жіночого руху та суспільних процесів y Галичині в XIX столітті.

Історія свята Дня матері

Початок становлення цього дня у світі припадає на ХХ століття. До цього кілька американських активісток намагалися започаткувати День матері, проте ці ініціативи не отримували розголосу, а свято так і не закріпилося у календарях.

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У XIX столітті активістка Енн Джарвіс Рівз разом із чоловіком народила 13 дітей, з яких вижити вдалося лише чотирьом. Діти померли через захворювання та антисанітарні умови, які сприяли поширенню епідемій. Протягом життя Енн Джарвіс боролася з антисанітарією, займалася просвітницькою діяльністю та надавала допомогу для зниження дитячої смертності. Згодом активістка організувала в робітничих клубах День матері, аби знову ж таки сприяти покращенню санітарних норм. У започаткованих нею клубах збирали кошти на купівлю ліків та оплату послуг помічниць у сім'ях, де матері мали серйозні проблеми зі здоров'ям.

Після смерті Енн її донька Анна у 1907 році заснувала свято, яке світ відзначає уже понад 100 років – День матері. Цим днем Джарвіс хотіла вшанувати пам’ять про свою матір та її роботу. Історію Анни Джарвіс описує у своїй книзі доцентка історії Кетрін Лейн Антоліні із Західної Вірджинії. За її словами, сотні листів до державних установ та наполегливість Джарвіс дали свої плоди. Уже в 1914 році тодішній президент США Вудро Вільсон оголосив, що віднині друга неділя травня стає національним святом на честь усіх американських матерів.

Джарвіс витратила десятиліття на популяризацію Дня матері, водночас захищаючи це свято від комерціалізації.

"В Америці це свято і справді зробили дуже комерційним, – підкреслює професорка історії Марта Хом’як. – Для мене воно не пов’язане з речами, які є важливі на публічній арені. Це особистий день. І утворилося воно саме з особистої болі".

День матері в Україні

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Указом президента від 1999 року в Україні щороку відзначають День матері в другу неділю травня.

Ініціаторами запровадження та відродження Дня матері в Україні були членкині "Союзу українок" з Галичини. У 30-х роках ХХ століття вони влаштовували концерти, конференції, фестивалі, де обговорювали роль материнства у світі, а також писали статті до українських та світових газет.

У 1939 році в СРСР скасували День матері. Українці понад пів століття боролися за відновлення свята в Україні.

"Україна під час радянського сірого життя потребувала свят, які б підкреслювали не державність і уряд, а існування якогось іншого, рідного середовища", – каже Богачевська-Хом’як.

Старання "Союзу українок", міжнародної організації "Жіноча громада", Спілки жінок України повернули це свято в Україну на державному рівні у 1999 році. Травень обрали свідомо: в християнській вірі це місяць Пресвятої Богородиці, а католицька церква присвячує його Діві Марії.

Роль материнства у сучасному світі

Проте це свято чимало критикували. Дискусії щодо його міжнародного значення ведуть й досі, додає професорка історії.

"Цей день занадто інтимний, щоб бути святом. Ми у сім’ї відзначаємо його, як день народження, для нас це важливо. Але я завжди в цей день дивлюся на тих жінок, які з тої чи іншої причини не мали дітей. І це свято – як "день для блондинок". А що робити шатенкам в той час?", – каже вона.

Роль матері у суспільстві змінюється щохвилини. Як пише Кетрін Антоліні у своїй книзі, засновниця Дня матері Джервіс вклала у це свято саме значення матері у домі, її роль у веденні господарства та вихованні дітей. Зараз ж цей день має ставати трампліном до публічних обговорень про роль материнства у сучасному світі, запевняє Богачевська-Хом’як.

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"Це свято, яке приносить для одних людей радість, а для інших – сум. Росія веде в Україні дуже жорстоку війну, у якій тисячі матерів втратили своїх дітей. Тут потрібне розуміння, обговорення, а не намагання зрівняти усе суспільство, що робити росіяни чи пробували робити німці", – підкреслює професорка історії.

В американській церкві у цей день роздають квіти: білу, якщо мати померла і червону, якщо мати жива. У ці моменти завжди хтось починає плакати, бо забув, що таке свято було і не послав мамі квіти чи не прийшов на могилу.

Пам’ятати, говорити про вдячність і любов матерям треба частіше, ніж раз у рік. Проте День матері є щорічним весняним нагадуванням, наскільки важливою є роль матерів у світі і якої поваги вони заслуговують.

Анастасія Коропецька, спеціально для УП. Життя