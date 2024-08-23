Що ви знаєте про Україну? Пройдіть ТЕСТ до 33-річчя Незалежності

До Дня Незалежності "Українська правда.Життя" підготувала 30 запитань про історичні події, які відбулися за останні 33 роки, а також про цікаві факти і досягнення України та українців.

З історичними фактами допоміг Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, автор і ведучий YouTube-каналу "Історія Без Міфів".

Перевірте, наскільки добре ви знайомі з Україною!

1/30 Хто першим визнав незалежність України? Польща, Канада Туреччина, Китай Росія, Угорщина

2/30 Коли Верховна Рада ухвалила Конституцію України? 28 червня 1994 року 28 червня 1996 року 28 травня 1996 року

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3/30 Яка подія ліквідувала загрозу кримського сепаратизму у 1990-х? 17 березня 1995 року ухвалили закон “Про Автономну Республіку Крим” 17 березня 1995 ВР ухвалила закон "Про Автономну Республіку Крим", який скасував посаду президента Республіки Крим (ним був Юрій Мєшков). Так було ліквідовано загрозу кримського сепаратизму, пояснює історик. 18 травня 1996 року в Криму придушили сепаратистське повстання 17 березня 1995 ВР ухвалила закон "Про Автономну Республіку Крим", який скасував посаду президента Республіки Крим (ним був Юрій Мєшков). Так було ліквідовано загрозу кримського сепаратизму, пояснює історик. 20 січня 1995 року відбувся всекримський референдум щодо відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки 17 березня 1995 ВР ухвалила закон "Про Автономну Республіку Крим", який скасував посаду президента Республіки Крим (ним був Юрій Мєшков). Так було ліквідовано загрозу кримського сепаратизму, пояснює історик.

4/30 Коли Україна юридично "розірвала" дружбу з Росією? 31 травня 1997 року 31 травня 1997 в Києві Леонід Кучма та Борис Єльцин підписали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. Він, зокрема, підтвердив непорушність державних кордонів. Договір було грубо порушено в односторонньому порядку РФ в 2014 році після початку військової агресії проти України. ВР припинила його дію з 1 квітня 2019 року. 12 червня 2014 року 31 травня 1997 в Києві Леонід Кучма та Борис Єльцин підписали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. Він, зокрема, підтвердив непорушність державних кордонів. Договір було грубо порушено в односторонньому порядку РФ в 2014 році після початку військової агресії проти України. ВР припинила його дію з 1 квітня 2019 року. 1 квітня 2019 року 31 травня 1997 в Києві Леонід Кучма та Борис Єльцин підписали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. Він, зокрема, підтвердив непорушність державних кордонів. Договір було грубо порушено в односторонньому порядку РФ в 2014 році після початку військової агресії проти України. ВР припинила його дію з 1 квітня 2019 року.

5/30 Скільки разів Папа Римський відвідував Україну? Один 23-27 червня 2001 Папа Римський Іван Павло ІІ відвідав Україну. Побував у Києві та Львові. "Це був один із найбільш значущих візитів очільників іноземних держав до України та єдиний досі офіційний візит Папи Римського до нашої держави", – розповідає історик. Два 23-27 червня 2001 Папа Римський Іван Павло ІІ відвідав Україну. Побував у Києві та Львові. "Це був один із найбільш значущих візитів очільників іноземних держав до України та єдиний досі офіційний візит Папи Римського до нашої держави", – розповідає історик. Жодного 23-27 червня 2001 Папа Римський Іван Павло ІІ відвідав Україну. Побував у Києві та Львові. "Це був один із найбільш значущих візитів очільників іноземних держав до України та єдиний досі офіційний візит Папи Римського до нашої держави", – розповідає історик.

6/30 Коли відбувся останній перепис населення за час незалежності? 5 грудня 2001 року 5 грудня 2001 – єдиний за весь час незалежності перепис населення України. Він зафіксував 48 457 000 мешканців країни. Із них 77,8 % – українці. У січні 2020-го міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає 37,3 млн людей, але це не був офіційний перепис населення. 4 червня 2010 року 5 грудня 2001 – єдиний за весь час незалежності перепис населення України. Він зафіксував 48 457 000 мешканців країни. Із них 77,8 % – українці. У січні 2020-го міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає 37,3 млн людей, але це не був офіційний перепис населення. 23 січня 2020 року 5 грудня 2001 – єдиний за весь час незалежності перепис населення України. Він зафіксував 48 457 000 мешканців країни. Із них 77,8 % – українці. У січні 2020-го міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає 37,3 млн людей, але це не був офіційний перепис населення.

7/30 Коли ЗНО стало обов'язковим для вступу в університет? 2005 рік 2008 – зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) стало необхідною умовою вступу до вишів України. "Це одна з найуспішніших освітніх реформ за всю добу незалежності, оскільки дала змогу реально зменшити рівень корупції при вступі до вишів", – наголошує історик. 2006 рік 2008 – зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) стало необхідною умовою вступу до вишів України. "Це одна з найуспішніших освітніх реформ за всю добу незалежності, оскільки дала змогу реально зменшити рівень корупції при вступі до вишів", – наголошує історик. 2008 рік 2008 – зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) стало необхідною умовою вступу до вишів України. "Це одна з найуспішніших освітніх реформ за всю добу незалежності, оскільки дала змогу реально зменшити рівень корупції при вступі до вишів", – наголошує історик.

8/30 Який український клуб виграв Кубок УЄФА за часи незалежності? Київське "Динамо" 20 травня 2009 донецький "Шахтар" виграв Кубок УЄФА. У фінальному матчі в Стамбулі українці здобули перемогу над бременським "Вердером" 2:1. Це єдиний єврокубковий трофей, який виграв український футбольний клуб за часи незалежності. Донецький "Шахтар" 20 травня 2009 донецький "Шахтар" виграв Кубок УЄФА. У фінальному матчі в Стамбулі українці здобули перемогу над бременським "Вердером" 2:1. Це єдиний єврокубковий трофей, який виграв український футбольний клуб за часи незалежності. Рівненський "Верес" 20 травня 2009 донецький "Шахтар" виграв Кубок УЄФА. У фінальному матчі в Стамбулі українці здобули перемогу над бременським "Вердером" 2:1. Це єдиний єврокубковий трофей, який виграв український футбольний клуб за часи незалежності.

9/30 Коли для українців розпочався безвізовий режим з ЄС? 11 червня 2017 року 11 червня 2017 року почав діяти безвізовий режим між Україною та країнами Європейського Союзу (за умови наявності біометричного паспорту, страхування, документів на підтвердження мети поїздки, місця проживання за кордоном та необхідного мінімуму коштів). 26 травня 2015 року 11 червня 2017 року почав діяти безвізовий режим між Україною та країнами Європейського Союзу (за умови наявності біометричного паспорту, страхування, документів на підтвердження мети поїздки, місця проживання за кордоном та необхідного мінімуму коштів). В України немає безвізу з ЄС 11 червня 2017 року почав діяти безвізовий режим між Україною та країнами Європейського Союзу (за умови наявності біометричного паспорту, страхування, документів на підтвердження мети поїздки, місця проживання за кордоном та необхідного мінімуму коштів).

10/30 Коли Україна отримала Томос про автокефалію Православної церкви України? 6 січня 2019 року 6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріархату (Константинопольської православної церкви). 10 грудня 2018 року 6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріархату (Константинопольської православної церкви). Україна не отримала Томос 6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріархату (Константинопольської православної церкви).

11/30 Хто виграв перше олімпійське "золото" в історії незалежної України? Лілія Подкопаєва Першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України стала фігуристка Оксана Баюл. Під час нагородження підняття українського прапора на церемонії нагородження чекали орієнтовно 45 хвилин – в організаторів не було гімну України. Сам прапор помилково підняли догори дригом. Нещодавно Баюл відмовилася від громадянства України. Оксана Баюл Першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України стала фігуристка Оксана Баюл. Під час нагородження підняття українського прапора на церемонії нагородження чекали орієнтовно 45 хвилин – в організаторів не було гімну України. Сам прапор помилково підняли догори дригом. Нещодавно Баюл відмовилася від громадянства України. Яна Клочкова Першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України стала фігуристка Оксана Баюл. Під час нагородження підняття українського прапора на церемонії нагородження чекали орієнтовно 45 хвилин – в організаторів не було гімну України. Сам прапор помилково підняли догори дригом. Нещодавно Баюл відмовилася від громадянства України.

12/30 Де розташований географічний центр України? село Мар'янівка, Черкаська область Від 2005 року вважають, що на території села Мар'янівка розташований географічний центр України. село Ділове, Закарпатська область Від 2005 року вважають, що на території села Мар'янівка розташований географічний центр України. смт Добровеличківка, Кіровоградська область Від 2005 року вважають, що на території села Мар'янівка розташований географічний центр України.

13/30 Де розташований геометричний центр України? смт Добровеличківка, Кіровоградська область Раніше Добровеличівка була географічним центром Україна, але за новими розрахунками його перенесли в село Мар’янівка, а Добровеличівку назвали геометричним центром України. село Мар'янівка, Черкаська область Раніше Добровеличівка була географічним центром Україна, але за новими розрахунками його перенесли в село Мар’янівка, а Добровеличівку назвали геометричним центром України. село Ділове, Закарпатська область Раніше Добровеличівка була географічним центром Україна, але за новими розрахунками його перенесли в село Мар’янівка, а Добровеличівку назвали геометричним центром України.

14/30 Оптимістична печера, що на Тернопільщині – найдовша гіпсова печера в світі Оптимістична печера розташована в Чортківському районі Тернопільської області. Сумарна довжина її ходів становить понад 260 км. Печера – найдовша в Україні, найдовша у світі серед гіпсових та п'ята за довжиною серед печер світу. найдовша печера в Україні Оптимістична печера розташована в Чортківському районі Тернопільської області. Сумарна довжина її ходів становить понад 260 км. Печера – найдовша в Україні, найдовша у світі серед гіпсових та п'ята за довжиною серед печер світу. обидві відповіді правильні Оптимістична печера розташована в Чортківському районі Тернопільської області. Сумарна довжина її ходів становить понад 260 км. Печера – найдовша в Україні, найдовша у світі серед гіпсових та п'ята за довжиною серед печер світу.

15/30 Виберіть правильний хронологічний порядок каденцій президентів України. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Олександр Турчинов (в.о.), Петро Порошенко, Володимир Зеленський Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Олександр Турчинов (в.о.), Петро Порошенко, Володимир Зеленський Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Олександр Турчинов (в.о.), Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Петро Порошенко, Володимир Зеленський

16/30 Скільки разів в Україні забороняли Комуністичну партію? Один Вперше Комуністичну партію в Україні заборонили 30 серпня 1991 року, вдруге – 16 грудня 2015-го. Двічі Вперше Комуністичну партію в Україні заборонили 30 серпня 1991 року, вдруге – 16 грудня 2015-го. Комуністична партія не заборонена в Україні Вперше Комуністичну партію в Україні заборонили 30 серпня 1991 року, вдруге – 16 грудня 2015-го.

17/30 Хто вперше виграв з на Євробаченні і з якою піснею? Вірка Сердючка з піснею "Dancing lasha tumbai" Xей, ші-кі-дай, ші-рі-кі-дан-xей Ші-рі-кі-дай, ші-кі-рі-да-на! Виграла Руслана! Руслана з піснею Wild Dances ("Дикі танці") Xей, ші-кі-дай, ші-рі-кі-дан-xей Ші-рі-кі-дай, ші-кі-рі-да-на! Виграла Руслана! "Ґринджоли" з піснею "Разом нас багато" Xей, ші-кі-дай, ші-рі-кі-дан-xей Ші-рі-кі-дай, ші-кі-рі-да-на! Виграла Руслана!

18/30 Скільки разів Україна вигравала на Євробаченні? Двічі Україна вигравала тричі: вперше Руслана з піснею Wild Dances у 2004 році, Джамала з піснею «1944» у 2016 році та Kalush Orchestra з піснею Stefania у 2022 році. Тричі Україна вигравала тричі: вперше Руслана з піснею Wild Dances у 2004 році, Джамала з піснею «1944» у 2016 році та Kalush Orchestra з піснею Stefania у 2022 році. П’ять разів Україна вигравала тричі: вперше Руслана з піснею Wild Dances у 2004 році, Джамала з піснею «1944» у 2016 році та Kalush Orchestra з піснею Stefania у 2022 році.

19/30 Коли в Україні перестала існувати міліція? у 2008 році 7 листопада 2015 року міліція в Україні припинила своє існування, замість неї почала діяти Національна поліція. у 2015 році 7 листопада 2015 року міліція в Україні припинила своє існування, замість неї почала діяти Національна поліція. у 2019 році 7 листопада 2015 року міліція в Україні припинила своє існування, замість неї почала діяти Національна поліція.

20/30 Впізнайте президента за асоціацією: "увікнити" Україну", "йолка", "Астанавітєсь"! Янукович Янукович Янукович

21/30 Коли в Україні розпочалася Революція гідності? 21 листопада 2013 року Революція гідності розпочалася 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 28 листопада 2013 року Революція гідності розпочалася 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. 24 січня 2014 року Революція гідності розпочалася 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

22/30 Пісня-символ Помаранчевого майдану: Скрябін "Руїна" Разом нас багато, нас не подолати Разом нас багато, нас не подолати! Ґринджоли – "Разом нас багато" Разом нас багато, нас не подолати Разом нас багато, нас не подолати! Океан Ельзи – "Відпусти" Разом нас багато, нас не подолати Разом нас багато, нас не подолати!

23/30 Росія розпочала окупацію Криму: 20 лютого 2014 року Верховна Рада офіційно оголосила дату 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 16 березня в Криму провели незаконний "референдум". 16 березня 2014 року Верховна Рада офіційно оголосила дату 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 16 березня в Криму провели незаконний "референдум". 20 лютого 2015 року Верховна Рада офіційно оголосила дату 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 16 березня в Криму провели незаконний "референдум".

24/30 Хто – перший космонавт незалежної України? Леонід Каденюк Леонід Каденюк – перший і поки що єдиний космонавт незалежної України. Він здійснив політ 19 листопада 1997 року на американському космічному кораблі "Колумбія". Леонід Попов Леонід Каденюк – перший і поки що єдиний космонавт незалежної України. Він здійснив політ 19 листопада 1997 року на американському космічному кораблі "Колумбія". Валентина Терешкова Леонід Каденюк – перший і поки що єдиний космонавт незалежної України. Він здійснив політ 19 листопада 1997 року на американському космічному кораблі "Колумбія".

25/30 Хто став першим мовним омбудсменом в Україні? Тетяна Монахова 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову уповноваженим із захисту державної мови. Проте Монахова через пів року звільнилася. Наступним мовним омбудсменом став Тарас Кремінь. Тарас Кремінь 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову уповноваженим із захисту державної мови. Проте Монахова через пів року звільнилася. Наступним мовним омбудсменом став Тарас Кремінь. Такої посади наразі немає. 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову уповноваженим із захисту державної мови. Проте Монахова через пів року звільнилася. Наступним мовним омбудсменом став Тарас Кремінь.

26/30 Коли в Україні зареєстрували першого хворого на COVID-19? 8 лютого 2020 року Першого хворого на COVID-19 в Україні виявили 3 березня у Чернівцях. 3 березня 2020 року Першого хворого на COVID-19 в Україні виявили 3 березня у Чернівцях. В Україні немає коронавірусу Першого хворого на COVID-19 в Україні виявили 3 березня у Чернівцях.

27/30 Скільки літер в українському алфавіті? 32 а, б, в, г, ґ, д, е, є, ж, з, и, і, ї, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ь, ю, я 33 а, б, в, г, ґ, д, е, є, ж, з, и, і, ї, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ь, ю, я 34 а, б, в, г, ґ, д, е, є, ж, з, и, і, ї, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ь, ю, я

28/30 Яка українська станція метро найглибша у світі? Арсенальна Станція метро "Арсенальна" у Києві – найглибша у світі і знаходиться на глибині 105 метрів під землею. Вокзальна Станція метро "Арсенальна" у Києві – найглибша у світі і знаходиться на глибині 105 метрів під землею. Проспект Гагаріна Станція метро "Арсенальна" у Києві – найглибша у світі і знаходиться на глибині 105 метрів під землею.

29/30 Яка область в Україні найбільша за площею? Харківська Площа Одеської області – 33 310 км². Наступна у списку – Дніпропетровська (31 914 км²). Одеська Площа Одеської області – 33 310 км². Наступна у списку – Дніпропетровська (31 914 км²). Київська Площа Одеської області – 33 310 км². Наступна у списку – Дніпропетровська (31 914 км²).