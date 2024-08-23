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Що ви знаєте про Україну? Пройдіть ТЕСТ до 33-річчя Незалежності

Катерина Хорощак — 23 серпня, 19:00
Що ви знаєте про Україну? Пройдіть ТЕСТ до 33-річчя Незалежності

До Дня Незалежності "Українська правда.Життя" підготувала 30 запитань про історичні події, які відбулися за останні 33 роки, а також про цікаві факти і досягнення України та українців.

З історичними фактами допоміг Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, автор і ведучий YouTube-каналу "Історія Без Міфів".

Перевірте, наскільки добре ви знайомі з Україною!

1/30

Хто першим визнав незалежність України?

2/30

Коли Верховна Рада ухвалила Конституцію України?

ВІДЕО ДНЯ
3/30

Яка подія ліквідувала загрозу кримського сепаратизму у 1990-х?

4/30

Коли Україна юридично "розірвала" дружбу з Росією?

5/30

Скільки разів Папа Римський відвідував Україну?

6/30

Коли відбувся останній перепис населення за час незалежності?

7/30

Коли ЗНО стало обов'язковим для вступу в університет?

8/30

Який український клуб виграв Кубок УЄФА за часи незалежності?

9/30

Коли для українців розпочався безвізовий режим з ЄС?

10/30

Коли Україна отримала Томос про автокефалію Православної церкви України?

11/30

Хто виграв перше олімпійське "золото" в історії незалежної України?

12/30

Де розташований географічний центр України?

13/30

Де розташований геометричний центр України?

14/30

Оптимістична печера, що на Тернопільщині –

15/30

Виберіть правильний хронологічний порядок каденцій президентів України.

16/30

Скільки разів в Україні забороняли Комуністичну партію?

17/30

Хто вперше виграв з на Євробаченні і з якою піснею?

18/30

Скільки разів Україна вигравала на Євробаченні?

19/30

Коли в Україні перестала існувати міліція?

20/30

Впізнайте президента за асоціацією: "увікнити" Україну", "йолка", "Астанавітєсь"!

21/30

Коли в Україні розпочалася Революція гідності?

22/30

Пісня-символ Помаранчевого майдану:

23/30

Росія розпочала окупацію Криму:

24/30

Хто – перший космонавт незалежної України?

25/30

Хто став першим мовним омбудсменом в Україні?

26/30

Коли в Україні зареєстрували першого хворого на COVID-19?

27/30

Скільки літер в українському алфавіті?

28/30

Яка українська станція метро найглибша у світі?

29/30

Яка область в Україні найбільша за площею?

30/30

Коли Україні делегували домен ".ua"?