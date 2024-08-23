Тест
Що ви знаєте про Україну? Пройдіть ТЕСТ до 33-річчя Незалежності
До Дня Незалежності "Українська правда.Життя" підготувала 30 запитань про історичні події, які відбулися за останні 33 роки, а також про цікаві факти і досягнення України та українців.
З історичними фактами допоміг Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, автор і ведучий YouTube-каналу "Історія Без Міфів".
Перевірте, наскільки добре ви знайомі з Україною!
Хто першим визнав незалежність України?
Коли Верховна Рада ухвалила Конституцію України?
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