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Тест

Як добре ви піклуєтесь про себе і здоровий спосіб життя? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатись

Анна Бей — 6 липня, 06:00
halfpont/Depositphotos
Як добре ви піклуєтесь про себе і здоровий спосіб життя? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатись
halfpont/Depositphotos

Здоровий спосіб життя – це не про модні дієти та незвичні спортивні навантаження. Це про достатню кількість сну, випитої води та виконання помірних фізичних вправ регулярно.

Найкращою інвестицією у ваше здоров’я та гарне самопочуття є дотримання кількох простих правил (можливо деякі з них ви вже виконуєте).

"УП. Життя" підготувала тест, який допоможе визначити, як добре ви знаєте, що таке здоровий спосіб життя та як правильно підтримувати свій організм щодня.

1/10

Чи достатньо ви спите?

2/10

Які фрукти та овочі їсте щодня?

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3/10

Чи можете ви виконувати кілька справ одночасно?

4/10

Скільки кави ви п’єте на день?

5/10

Як багато солі ви споживаєте на добу?

6/10

Який продукт чи напій ви вживаєте першим зранку?

7/10

Чи приділяєте ви час фізичній активності?

8/10

Чи слідкуєте ви за споживанням цукру?

9/10

Яких методів ви дотримуєтеся, коли хочете схуднути?

10/10

Скільки води ви п’єте щодня?