Як добре ви піклуєтесь про себе і здоровий спосіб життя? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатись

Здоровий спосіб життя – це не про модні дієти та незвичні спортивні навантаження. Це про достатню кількість сну, випитої води та виконання помірних фізичних вправ регулярно.

Найкращою інвестицією у ваше здоров’я та гарне самопочуття є дотримання кількох простих правил (можливо деякі з них ви вже виконуєте).

"УП. Життя" підготувала тест, який допоможе визначити, як добре ви знаєте, що таке здоровий спосіб життя та як правильно підтримувати свій організм щодня.

1/10 Чи достатньо ви спите? Сплю 7-9 годин Сон необхідний для вашого фізичного та психічного здоров'я. Він є таким же важливим як регулярні фізичні вправи та здорове харчування. Проте занадто багато сну також може зашкодити. Дорослим людям рекомендовано спати від 7 до 9 годин на добу. Регулярний сон довше 10 годин може призвести до збільшення ризику розвитку ожиріння, діабету, високого кров'яного тиску та серцевих захворювань. Можу спати 10-12 годин Сон необхідний для вашого фізичного та психічного здоров'я. Він є таким же важливим як регулярні фізичні вправи та здорове харчування. Проте занадто багато сну також може зашкодити. Дорослим людям рекомендовано спати від 7 до 9 годин на добу. Регулярний сон довше 10 годин може призвести до збільшення ризику розвитку ожиріння, діабету, високого кров'яного тиску та серцевих захворювань. Приблизно 5-6 годин Сон необхідний для вашого фізичного та психічного здоров'я. Він є таким же важливим як регулярні фізичні вправи та здорове харчування. Проте занадто багато сну також може зашкодити. Дорослим людям рекомендовано спати від 7 до 9 годин на добу. Регулярний сон довше 10 годин може призвести до збільшення ризику розвитку ожиріння, діабету, високого кров'яного тиску та серцевих захворювань. Менш як 5 годин Сон необхідний для вашого фізичного та психічного здоров'я. Він є таким же важливим як регулярні фізичні вправи та здорове харчування. Проте занадто багато сну також може зашкодити. Дорослим людям рекомендовано спати від 7 до 9 годин на добу. Регулярний сон довше 10 годин може призвести до збільшення ризику розвитку ожиріння, діабету, високого кров'яного тиску та серцевих захворювань.

2/10 Які фрукти та овочі їсте щодня? Один вид будь-якого фрукта чи овоча на день Щоденне вживання фруктів та овочів різних кольорів є надзвичайно корисним. Вони містять фітонутрієнти – сполуки, які надають рослинам насичені кольори, та містять різноманітні поживні речовини. Фрукти та овочі допомагають знизити ризик багатьох хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні. Кожна людина повинна щодня з'їдати щонайменше 5 порцій різноманітних фруктів та овочів. Порція фруктів або овочів для дорослої людини становить 80 г. Люблю лише зелені овочі Щоденне вживання фруктів та овочів різних кольорів є надзвичайно корисним. Вони містять фітонутрієнти – сполуки, які надають рослинам насичені кольори, та містять різноманітні поживні речовини. Фрукти та овочі допомагають знизити ризик багатьох хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні. Кожна людина повинна щодня з'їдати щонайменше 5 порцій різноманітних фруктів та овочів. Порція фруктів або овочів для дорослої людини становить 80 г. У раціоні багато різнобарвних фруктів та овочі Щоденне вживання фруктів та овочів різних кольорів є надзвичайно корисним. Вони містять фітонутрієнти – сполуки, які надають рослинам насичені кольори, та містять різноманітні поживні речовини. Фрукти та овочі допомагають знизити ризик багатьох хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні. Кожна людина повинна щодня з'їдати щонайменше 5 порцій різноманітних фруктів та овочів. Порція фруктів або овочів для дорослої людини становить 80 г. Не вживаю фруктів та овочів Щоденне вживання фруктів та овочів різних кольорів є надзвичайно корисним. Вони містять фітонутрієнти – сполуки, які надають рослинам насичені кольори, та містять різноманітні поживні речовини. Фрукти та овочі допомагають знизити ризик багатьох хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні. Кожна людина повинна щодня з'їдати щонайменше 5 порцій різноманітних фруктів та овочів. Порція фруктів або овочів для дорослої людини становить 80 г.

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3/10 Чи можете ви виконувати кілька справ одночасно? Лише кілька годин на день можу зосередитися на одній справі Багатозадачність стала частиною повсякденного життя, але вчені ставлять таку ідею під сумнів. Насправді мозок не пристосований для того, щоб справлятися з двома або більше справами одночасно. Ми перемикаємося з одного завдання на інше і, як наслідок, не можемо приділити повну увагу жодному з цих завдань. Для того, аби підвищити концентрацію уваги – найкраще уникати виконання кількох справ одночасно.Також покращити увагу допоможуть перерви в роботі, час на природі те регулярні заняття спортом. Взагалі не можу зосередитися на одній справі Багатозадачність стала частиною повсякденного життя, але вчені ставлять таку ідею під сумнів. Насправді мозок не пристосований для того, щоб справлятися з двома або більше справами одночасно. Ми перемикаємося з одного завдання на інше і, як наслідок, не можемо приділити повну увагу жодному з цих завдань. Для того, аби підвищити концентрацію уваги – найкраще уникати виконання кількох справ одночасно.Також покращити увагу допоможуть перерви в роботі, час на природі те регулярні заняття спортом. Постійно виконую кілька завдань одночасно Багатозадачність стала частиною повсякденного життя, але вчені ставлять таку ідею під сумнів. Насправді мозок не пристосований для того, щоб справлятися з двома або більше справами одночасно. Ми перемикаємося з одного завдання на інше і, як наслідок, не можемо приділити повну увагу жодному з цих завдань. Для того, аби підвищити концентрацію уваги – найкраще уникати виконання кількох справ одночасно.Також покращити увагу допоможуть перерви в роботі, час на природі те регулярні заняття спортом. Ні, завжди зосереджуюсь лише на одному занятті Багатозадачність стала частиною повсякденного життя, але вчені ставлять таку ідею під сумнів. Насправді мозок не пристосований для того, щоб справлятися з двома або більше справами одночасно. Ми перемикаємося з одного завдання на інше і, як наслідок, не можемо приділити повну увагу жодному з цих завдань. Для того, аби підвищити концентрацію уваги – найкраще уникати виконання кількох справ одночасно.Також покращити увагу допоможуть перерви в роботі, час на природі те регулярні заняття спортом.

4/10 Скільки кави ви п’єте на день? 4-6 чашок Науковці стверджують: до 400 мг кофеїну на день є безпечною межею для більшості здорових дорослих людей. Вміст кофеїну в каві може коливатися від 50 до 400 мг на чашку. В середньому, чашка кави об'ємом 240 мл містить близько 100 мг кофеїну. Тому здоровим людям безпечно пити до 4 чашок кави (945 мл) на день. Проте пам’ятайте, що кофеїн міститься в інших напоях чи продуктах, таких як чай, шоколад, енергетичні напої та деякі медикаменти. 6-8 чашок Науковці стверджують: до 400 мг кофеїну на день є безпечною межею для більшості здорових дорослих людей. Вміст кофеїну в каві може коливатися від 50 до 400 мг на чашку. В середньому, чашка кави об'ємом 240 мл містить близько 100 мг кофеїну. Тому здоровим людям безпечно пити до 4 чашок кави (945 мл) на день. Проте пам’ятайте, що кофеїн міститься в інших напоях чи продуктах, таких як чай, шоколад, енергетичні напої та деякі медикаменти. 1-3 чашки Науковці стверджують: до 400 мг кофеїну на день є безпечною межею для більшості здорових дорослих людей. Вміст кофеїну в каві може коливатися від 50 до 400 мг на чашку. В середньому, чашка кави об'ємом 240 мл містить близько 100 мг кофеїну. Тому здоровим людям безпечно пити до 4 чашок кави (945 мл) на день. Проте пам’ятайте, що кофеїн міститься в інших напоях чи продуктах, таких як чай, шоколад, енергетичні напої та деякі медикаменти. Понад 8 чашок Науковці стверджують: до 400 мг кофеїну на день є безпечною межею для більшості здорових дорослих людей. Вміст кофеїну в каві може коливатися від 50 до 400 мг на чашку. В середньому, чашка кави об'ємом 240 мл містить близько 100 мг кофеїну. Тому здоровим людям безпечно пити до 4 чашок кави (945 мл) на день. Проте пам’ятайте, що кофеїн міститься в інших напоях чи продуктах, таких як чай, шоколад, енергетичні напої та деякі медикаменти.

5/10 Як багато солі ви споживаєте на добу? Стараюся мінімізувати вживання солі Американська асоціація серця (AHA) рекомендує дорослим, які не мають серцево-судинних захворювань, споживати не більше чайної ложки кухонної солі (2300 міліграмів натрію) на добу. До прикладу, 100 грамів кисломолочного сиру містить приблизно 320 міліграмів натрію, а 100 грамів смаженої шинки може містити 1315 міліграмів. Сіль збільшує об'єм крові в організмі. Наслідком цього є підвищення артеріального тиску, який змушує серце працювати інтенсивніше. Щоб зменшити споживання солі, можна готувати більше їжі самостійно – тоді вдасться контролювати вміст та підбір продуктів. Подумайте про те, щоб поступово зменшувати кількість солі, яку ви використовуєте в стравах (можна почати з половини, а згодом перейти на чверть звиклої кількості). Вживання солі у помірній кількості допомагає організму підтримувати нормальний баланс рідини, роботу нервів та м'язів. Досолюю більшість страв Американська асоціація серця (AHA) рекомендує дорослим, які не мають серцево-судинних захворювань, споживати не більше чайної ложки кухонної солі (2300 міліграмів натрію) на добу. До прикладу, 100 грамів кисломолочного сиру містить приблизно 320 міліграмів натрію, а 100 грамів смаженої шинки може містити 1315 міліграмів. Сіль збільшує об'єм крові в організмі. Наслідком цього є підвищення артеріального тиску, який змушує серце працювати інтенсивніше. Щоб зменшити споживання солі, можна готувати більше їжі самостійно – тоді вдасться контролювати вміст та підбір продуктів. Подумайте про те, щоб поступово зменшувати кількість солі, яку ви використовуєте в стравах (можна почати з половини, а згодом перейти на чверть звиклої кількості). Вживання солі у помірній кількості допомагає організму підтримувати нормальний баланс рідини, роботу нервів та м'язів. Комбіную солене з прісним Американська асоціація серця (AHA) рекомендує дорослим, які не мають серцево-судинних захворювань, споживати не більше чайної ложки кухонної солі (2300 міліграмів натрію) на добу. До прикладу, 100 грамів кисломолочного сиру містить приблизно 320 міліграмів натрію, а 100 грамів смаженої шинки може містити 1315 міліграмів. Сіль збільшує об'єм крові в організмі. Наслідком цього є підвищення артеріального тиску, який змушує серце працювати інтенсивніше. Щоб зменшити споживання солі, можна готувати більше їжі самостійно – тоді вдасться контролювати вміст та підбір продуктів. Подумайте про те, щоб поступово зменшувати кількість солі, яку ви використовуєте в стравах (можна почати з половини, а згодом перейти на чверть звиклої кількості). Вживання солі у помірній кількості допомагає організму підтримувати нормальний баланс рідини, роботу нервів та м'язів. Мені подобається лише дуже солона їжа Американська асоціація серця (AHA) рекомендує дорослим, які не мають серцево-судинних захворювань, споживати не більше чайної ложки кухонної солі (2300 міліграмів натрію) на добу. До прикладу, 100 грамів кисломолочного сиру містить приблизно 320 міліграмів натрію, а 100 грамів смаженої шинки може містити 1315 міліграмів. Сіль збільшує об'єм крові в організмі. Наслідком цього є підвищення артеріального тиску, який змушує серце працювати інтенсивніше. Щоб зменшити споживання солі, можна готувати більше їжі самостійно – тоді вдасться контролювати вміст та підбір продуктів. Подумайте про те, щоб поступово зменшувати кількість солі, яку ви використовуєте в стравах (можна почати з половини, а згодом перейти на чверть звиклої кількості). Вживання солі у помірній кількості допомагає організму підтримувати нормальний баланс рідини, роботу нервів та м'язів.

6/10 Який продукт чи напій ви вживаєте першим зранку? Шматок лимону Склянка води зранку натще – не лише корисна звичка, а й інвестиція у власне здоров’я. Найкраще пити теплу звичайну воду, адже організм витрачатиме менше енергії на її засвоєння. Вона запускає обмінні процеси в організмі, стимулює перистальтику кишківника та допомагає відновити водний баланс і гідратувати організм. Водночас вода підвищує рівень енергії та безпосередньо вливає на стан шкіри, адже адекватна кількість рідини забезпечує достатнє зволоження. Вівсяні пластівці Склянка води зранку натще – не лише корисна звичка, а й інвестиція у власне здоров’я. Найкраще пити теплу звичайну воду, адже організм витрачатиме менше енергії на її засвоєння. Вона запускає обмінні процеси в організмі, стимулює перистальтику кишківника та допомагає відновити водний баланс і гідратувати організм. Водночас вода підвищує рівень енергії та безпосередньо вливає на стан шкіри, адже адекватна кількість рідини забезпечує достатнє зволоження. Чашку кави Склянка води зранку натще – не лише корисна звичка, а й інвестиція у власне здоров’я. Найкраще пити теплу звичайну воду, адже організм витрачатиме менше енергії на її засвоєння. Вона запускає обмінні процеси в організмі, стимулює перистальтику кишківника та допомагає відновити водний баланс і гідратувати організм. Водночас вода підвищує рівень енергії та безпосередньо вливає на стан шкіри, адже адекватна кількість рідини забезпечує достатнє зволоження. Склянку води Склянка води зранку натще – не лише корисна звичка, а й інвестиція у власне здоров’я. Найкраще пити теплу звичайну воду, адже організм витрачатиме менше енергії на її засвоєння. Вона запускає обмінні процеси в організмі, стимулює перистальтику кишківника та допомагає відновити водний баланс і гідратувати організм. Водночас вода підвищує рівень енергії та безпосередньо вливає на стан шкіри, адже адекватна кількість рідини забезпечує достатнє зволоження.

7/10 Чи приділяєте ви час фізичній активності? Роблю розминку раз у тиждень (до 20-30 хвилин) Регулярні фізичні вправи не лише покращують фізичний стан організму та самопочуття, а й полегшують симптоми депресії та покращують настрій. Варто уникати сидячого способу життя та дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я: виконувати 2,5-5 годин фізичної активності помірної інтенсивності (швидка ходьба, танці) або 1,5-2,5 години фізичної активності високої інтенсивності (футбол, біг) щотижня. Займаюся ходьбою одну годину на тиждень Регулярні фізичні вправи не лише покращують фізичний стан організму та самопочуття, а й полегшують симптоми депресії та покращують настрій. Варто уникати сидячого способу життя та дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я: виконувати 2,5-5 годин фізичної активності помірної інтенсивності (швидка ходьба, танці) або 1,5-2,5 години фізичної активності високої інтенсивності (футбол, біг) щотижня. Так, 2,5-5 годин на тиждень Регулярні фізичні вправи не лише покращують фізичний стан організму та самопочуття, а й полегшують симптоми депресії та покращують настрій. Варто уникати сидячого способу життя та дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я: виконувати 2,5-5 годин фізичної активності помірної інтенсивності (швидка ходьба, танці) або 1,5-2,5 години фізичної активності високої інтенсивності (футбол, біг) щотижня. Взагалі не займаюся спортом Регулярні фізичні вправи не лише покращують фізичний стан організму та самопочуття, а й полегшують симптоми депресії та покращують настрій. Варто уникати сидячого способу життя та дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я: виконувати 2,5-5 годин фізичної активності помірної інтенсивності (швидка ходьба, танці) або 1,5-2,5 години фізичної активності високої інтенсивності (футбол, біг) щотижня.

8/10 Чи слідкуєте ви за споживанням цукру? Так, намагаюся вживати щонайменше продуктів з цукром Середньостатистична доросла людина має споживати не більше 50 грамів цукру на день. Це приблизно 10 чайних ложок. Нагадуємо про вміст цукру у деяких продуктах: у варенні та джемах – до 60 г цукру на 100 г; у молочному шоколаді – до 50-60 г цукру на 100 г; у печиві та тортах – до 40-50 г цукру на 100 г; у солодких напоях (соки, солодкі газовані напої) – до 15 г у 100 мл; у йогуртах із наповнювачами – до 20 г цукру на 100 г; у кетчупах та солодких соусах – до 20 г цукру на 100 г. Вуглеводи є паливом, яке забезпечує організм енергією. Організм розщеплює продукти, що містять вуглеводи, на глюкозу, яка потім надходить у кров. Деяка кількість глюкози (цукру) все ж необхідна для нормального функціонування мозку, центральної нервової системи та еритроцитів. Проте потрібно пам'ятати, що отримувати вуглеводи варто з різноманітних фруктів, овочів та молочних продуктів. Ні, вживаю багато страв та напоїв з цукром Середньостатистична доросла людина має споживати не більше 50 грамів цукру на день. Це приблизно 10 чайних ложок. Нагадуємо про вміст цукру у деяких продуктах: у варенні та джемах – до 60 г цукру на 100 г; у молочному шоколаді – до 50-60 г цукру на 100 г; у печиві та тортах – до 40-50 г цукру на 100 г; у солодких напоях (соки, солодкі газовані напої) – до 15 г у 100 мл; у йогуртах із наповнювачами – до 20 г цукру на 100 г; у кетчупах та солодких соусах – до 20 г цукру на 100 г. Вуглеводи є паливом, яке забезпечує організм енергією. Організм розщеплює продукти, що містять вуглеводи, на глюкозу, яка потім надходить у кров. Деяка кількість глюкози (цукру) все ж необхідна для нормального функціонування мозку, центральної нервової системи та еритроцитів. Проте потрібно пам'ятати, що отримувати вуглеводи варто з різноманітних фруктів, овочів та молочних продуктів. Рідко слідкую за кількістю цукру в продуктах Середньостатистична доросла людина має споживати не більше 50 грамів цукру на день. Це приблизно 10 чайних ложок. Нагадуємо про вміст цукру у деяких продуктах: у варенні та джемах – до 60 г цукру на 100 г; у молочному шоколаді – до 50-60 г цукру на 100 г; у печиві та тортах – до 40-50 г цукру на 100 г; у солодких напоях (соки, солодкі газовані напої) – до 15 г у 100 мл; у йогуртах із наповнювачами – до 20 г цукру на 100 г; у кетчупах та солодких соусах – до 20 г цукру на 100 г. Вуглеводи є паливом, яке забезпечує організм енергією. Організм розщеплює продукти, що містять вуглеводи, на глюкозу, яка потім надходить у кров. Деяка кількість глюкози (цукру) все ж необхідна для нормального функціонування мозку, центральної нервової системи та еритроцитів. Проте потрібно пам'ятати, що отримувати вуглеводи варто з різноманітних фруктів, овочів та молочних продуктів. Взагалі не їм цукру Середньостатистична доросла людина має споживати не більше 50 грамів цукру на день. Це приблизно 10 чайних ложок. Нагадуємо про вміст цукру у деяких продуктах: у варенні та джемах – до 60 г цукру на 100 г; у молочному шоколаді – до 50-60 г цукру на 100 г; у печиві та тортах – до 40-50 г цукру на 100 г; у солодких напоях (соки, солодкі газовані напої) – до 15 г у 100 мл; у йогуртах із наповнювачами – до 20 г цукру на 100 г; у кетчупах та солодких соусах – до 20 г цукру на 100 г. Вуглеводи є паливом, яке забезпечує організм енергією. Організм розщеплює продукти, що містять вуглеводи, на глюкозу, яка потім надходить у кров. Деяка кількість глюкози (цукру) все ж необхідна для нормального функціонування мозку, центральної нервової системи та еритроцитів. Проте потрібно пам'ятати, що отримувати вуглеводи варто з різноманітних фруктів, овочів та молочних продуктів.

9/10 Яких методів ви дотримуєтеся, коли хочете схуднути? Приймаю пігулки для схуднення без консультації з лікарем Схуднення без вуглеводів лише шкодитиме здоров’ю. Складні вуглеводи містяться в крупах, картоплі, бататі, бобових і коренеплодах. Вони допомагають правильно працювати щитоподібній залозі, наднирковим залозам та корисні для м’язів. Можна спробувати мінімізувати вживання простих вуглеводів – солодощів та випічки та вживати їх лише у невеликій кількості. Часті зважування призводить до того, що людина зациклюється на вазі та карає себе за кожні +100 г жорсткою дієтою і годинами тренувань. Так народжується невроз. А от небезпека приймання "препаратів для схуднення" в тому, що наслідки такого лікування заздалегідь не відомі. Ви можете значно нашкодити власному здоров’ю. А от для того, щоб підтримати власний організм та спробувати скинути зайві кілограми справді корисними будуть перегляд ваших харчових звичок, помірні фізичні навантаження та здоровий сон. Виключаю з раціону вуглеводи Схуднення без вуглеводів лише шкодитиме здоров’ю. Складні вуглеводи містяться в крупах, картоплі, бататі, бобових і коренеплодах. Вони допомагають правильно працювати щитоподібній залозі, наднирковим залозам та корисні для м’язів. Можна спробувати мінімізувати вживання простих вуглеводів – солодощів та випічки та вживати їх лише у невеликій кількості. Часті зважування призводить до того, що людина зациклюється на вазі та карає себе за кожні +100 г жорсткою дієтою і годинами тренувань. Так народжується невроз. А от небезпека приймання "препаратів для схуднення" в тому, що наслідки такого лікування заздалегідь не відомі. Ви можете значно нашкодити власному здоров’ю. А от для того, щоб підтримати власний організм та спробувати скинути зайві кілограми справді корисними будуть перегляд ваших харчових звичок, помірні фізичні навантаження та здоровий сон. Щодня зважуюся Схуднення без вуглеводів лише шкодитиме здоров’ю. Складні вуглеводи містяться в крупах, картоплі, бататі, бобових і коренеплодах. Вони допомагають правильно працювати щитоподібній залозі, наднирковим залозам та корисні для м’язів. Можна спробувати мінімізувати вживання простих вуглеводів – солодощів та випічки та вживати їх лише у невеликій кількості. Часті зважування призводить до того, що людина зациклюється на вазі та карає себе за кожні +100 г жорсткою дієтою і годинами тренувань. Так народжується невроз. А от небезпека приймання "препаратів для схуднення" в тому, що наслідки такого лікування заздалегідь не відомі. Ви можете значно нашкодити власному здоров’ю. А от для того, щоб підтримати власний організм та спробувати скинути зайві кілограми справді корисними будуть перегляд ваших харчових звичок, помірні фізичні навантаження та здоровий сон. Слідкую за здоровим раціоном та займаюся спортом Схуднення без вуглеводів лише шкодитиме здоров’ю. Складні вуглеводи містяться в крупах, картоплі, бататі, бобових і коренеплодах. Вони допомагають правильно працювати щитоподібній залозі, наднирковим залозам та корисні для м’язів. Можна спробувати мінімізувати вживання простих вуглеводів – солодощів та випічки та вживати їх лише у невеликій кількості. Часті зважування призводить до того, що людина зациклюється на вазі та карає себе за кожні +100 г жорсткою дієтою і годинами тренувань. Так народжується невроз. А от небезпека приймання "препаратів для схуднення" в тому, що наслідки такого лікування заздалегідь не відомі. Ви можете значно нашкодити власному здоров’ю. А от для того, щоб підтримати власний організм та спробувати скинути зайві кілограми справді корисними будуть перегляд ваших харчових звичок, помірні фізичні навантаження та здоровий сон.