Як добре ви піклуєтесь про себе і здоровий спосіб життя? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатись
Здоровий спосіб життя – це не про модні дієти та незвичні спортивні навантаження. Це про достатню кількість сну, випитої води та виконання помірних фізичних вправ регулярно.
Найкращою інвестицією у ваше здоров’я та гарне самопочуття є дотримання кількох простих правил (можливо деякі з них ви вже виконуєте).
"УП. Життя" підготувала тест, який допоможе визначити, як добре ви знаєте, що таке здоровий спосіб життя та як правильно підтримувати свій організм щодня.
Чи достатньо ви спите?
Які фрукти та овочі їсте щодня?
Чи можете ви виконувати кілька справ одночасно?
Скільки кави ви п’єте на день?
Як багато солі ви споживаєте на добу?
Який продукт чи напій ви вживаєте першим зранку?
Чи приділяєте ви час фізичній активності?
Чи слідкуєте ви за споживанням цукру?
Яких методів ви дотримуєтеся, коли хочете схуднути?
Скільки води ви п’єте щодня?