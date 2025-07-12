Що ви знаєте про жестову мову? Пройдіть тест та відгадайте базові жести

У світі існують багато мов, кожна з яких є унікальним надбанням народу. Однак не всі можна почути та сприйняти на слух. Існує цілий світ спілкування, у якому думки, почуття та ідеї передають через рухи рук, міміку та позу тіла.

Жестова мова – це цілісна система комунікації зі своєю граматикою, синтаксисом та особливостями.

"УП. Життя" підготувала тест, який допоможе визначити, що ви знаєте про неї. Перед тим, як почати, радимо прочитати наш текст про жестову мову. Це допоможе вам краще зрозуміти її особливості та відповісти на запитання.

Окрім того, ви не лише перевірите свою ерудицію, але й матимете можливість відгадати значення жестів, які показані на GIF-анімаціях.

1/11 Почнімо з простого: чи є жестова мова універсальною для всіх людей з порушеннями слуху? Так Є багато різних жестових мов по всьому світу, так само як і розмовних мов. Також є міжнародна жестова мова. Ні Є багато різних жестових мов по всьому світу, так само як і розмовних мов. Також є міжнародна жестова мова. Немає однозначної відповіді Є багато різних жестових мов по всьому світу, так само як і розмовних мов. Також є міжнародна жестова мова.

РЕКЛАМА:

2/11 Які елементи включає українська жестова мова для передачі інформації? Лише рухи руками На відміну від усних мов, які передають інформацію за допомогою звуків, жестові використовують рухи руками, міміку, положення тіла, рухи голови та очей, адже вони є візуальними мовами. Це забезпечує повноцінне та багате спілкування. Рухи руками і міміка На відміну від усних мов, які передають інформацію за допомогою звуків, жестові використовують рухи руками, міміку, положення тіла, рухи голови та очей, адже вони є візуальними мовами. Це забезпечує повноцінне та багате спілкування. Рухи руками, міміка, положення тіла, рухи голови та очей На відміну від усних мов, які передають інформацію за допомогою звуків, жестові використовують рухи руками, міміку, положення тіла, рухи голови та очей, адже вони є візуальними мовами. Це забезпечує повноцінне та багате спілкування.

3/11 Які особливості граматики української жестової мови? У ній немає чоловічого та жіночого родів У жестовій мові немає відмінків, чоловічого та жіночого родів, а на позначення спільнокореневих слів можуть використовувати один жест. Немає відмінків У жестовій мові немає відмінків, чоловічого та жіночого родів, а на позначення спільнокореневих слів можуть використовувати один жест. Для спільнокореневих слів може використовуватися один жест У жестовій мові немає відмінків, чоловічого та жіночого родів, а на позначення спільнокореневих слів можуть використовувати один жест. Усі відповіді правильні У жестовій мові немає відмінків, чоловічого та жіночого родів, а на позначення спільнокореневих слів можуть використовувати один жест.

4/11 Що таке дактиль? Особливий вид танцю, який виконують лише руками Це спосіб "промовляти" слова по буквах за допомогою пальців. Кожній літері алфавіту відповідає певний жест. Дактилі використовують, щоб передати власні назви, імена та поняття, які не мають відповідника у жестовій мові. Музичний інструмент Це спосіб "промовляти" слова по буквах за допомогою пальців. Кожній літері алфавіту відповідає певний жест. Дактилі використовують, щоб передати власні назви, імена та поняття, які не мають відповідника у жестовій мові. Певний рух пальцями рук, який використовують для передачі літери алфавіту усної мови Це спосіб "промовляти" слова по буквах за допомогою пальців. Кожній літері алфавіту відповідає певний жест. Дактилі використовують, щоб передати власні назви, імена та поняття, які не мають відповідника у жестовій мові. Це ім’я винахідника першої жестової мови Це спосіб "промовляти" слова по буквах за допомогою пальців. Кожній літері алфавіту відповідає певний жест. Дактилі використовують, щоб передати власні назви, імена та поняття, які не мають відповідника у жестовій мові.

5/11 Ви чудово впоралися з теорією жестової мови! Чи готові ви відгадувати жести, зображені на GIF-анімаціях? Перший жест – привітання. Спробуйте відгадати, що саме показано. Привіт Це жест "Вітаю". Він є універсальним і зрозумілим у більшості культур, хоча існують його різні варіації. Добрий ранок Це жест "Вітаю". Він є універсальним і зрозумілим у більшості культур, хоча існують його різні варіації. Вітаю Це жест "Вітаю". Він є універсальним і зрозумілим у більшості культур, хоча існують його різні варіації. Добрий день Це жест "Вітаю". Він є універсальним і зрозумілим у більшості культур, хоча існують його різні варіації.

6/11 А тепер уявіть ситуацію, коли потрібно висловити жаль. Який жест зображений на анімації? Вибач Тут показано жест "Вибач". Його використовують для вираження жалю, прохання про милість або благання. Я тобі співчуваю Тут показано жест "Вибач". Його використовують для вираження жалю, прохання про милість або благання. Я винна/винен Тут показано жест "Вибач". Його використовують для вираження жалю, прохання про милість або благання. Мені шкода Тут показано жест "Вибач". Його використовують для вираження жалю, прохання про милість або благання.

7/11 Висловлення почуттів є теж важливою частиною спілкування. Який романтичний жест зображений на анімації? Моє серце належить тобі Так жестовою мовою можна зізнатися у коханні. Я за тобою сумую Так жестовою мовою можна зізнатися у коханні. Ти мені подобаєшся Так жестовою мовою можна зізнатися у коханні. Я тебе кохаю Так жестовою мовою можна зізнатися у коханні.

8/11 У воєнний час кожен має знати про небезпеку. Тому треба вивчити базові фрази жестовою мовою, щоб попередити людей з порушеннями слуху. Який жест показано на анімації? Жест, що імітує вибухову хвилю Це жест, яким можна повідомити про повітряну тривогу людей, які не чують сирену. Повітряна тривога Це жест, яким можна повідомити про повітряну тривогу людей, які не чують сирену. Жест, що символізує втечу від небезпеки Це жест, яким можна повідомити про повітряну тривогу людей, які не чують сирену. Жест, який "запрошує" піти в укриття Це жест, яким можна повідомити про повітряну тривогу людей, які не чують сирену.

9/11 Погляньте на анімацію. Яке важливе питання вона показує? Підказка: воно пов'язане з медициною. Чи є тут лікар? Цей жест означає "Чи потрібна вам медична допомога?". Його варто вивчити на випадок, якщо ви станете свідком критичної ситуації. Чи ви не забули прийняти вітаміни сьогодні? Цей жест означає "Чи потрібна вам медична допомога?". Його варто вивчити на випадок, якщо ви станете свідком критичної ситуації. Вам боляче? Цей жест означає "Чи потрібна вам медична допомога?". Його варто вивчити на випадок, якщо ви станете свідком критичної ситуації. Чи вам потрібна медична допомога? Цей жест означає "Чи потрібна вам медична допомога?". Його варто вивчити на випадок, якщо ви станете свідком критичної ситуації.

10/11 Коли ви запрошуєте когось приєднатися до вас, слова не завжди потрібні. Що показано на цій анімації? Ходімо зі мною Саме жест "Ходімо зі мною" ви щойно бачили на анімації. Покажи мені дорогу Саме жест "Ходімо зі мною" ви щойно бачили на анімації. Чи не хотіли б ви приєднатися до нас? Саме жест "Ходімо зі мною" ви щойно бачили на анімації. Підемо разом на каву? Саме жест "Ходімо зі мною" ви щойно бачили на анімації.