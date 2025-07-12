Що ви знаєте про жестову мову? Пройдіть тест та відгадайте базові жести
У світі існують багато мов, кожна з яких є унікальним надбанням народу. Однак не всі можна почути та сприйняти на слух. Існує цілий світ спілкування, у якому думки, почуття та ідеї передають через рухи рук, міміку та позу тіла.
Жестова мова – це цілісна система комунікації зі своєю граматикою, синтаксисом та особливостями.
"УП. Життя" підготувала тест, який допоможе визначити, що ви знаєте про неї. Перед тим, як почати, радимо прочитати наш текст про жестову мову. Це допоможе вам краще зрозуміти її особливості та відповісти на запитання.
Окрім того, ви не лише перевірите свою ерудицію, але й матимете можливість відгадати значення жестів, які показані на GIF-анімаціях.
Почнімо з простого: чи є жестова мова універсальною для всіх людей з порушеннями слуху?
Які елементи включає українська жестова мова для передачі інформації?
Які особливості граматики української жестової мови?
Що таке дактиль?
Ви чудово впоралися з теорією жестової мови! Чи готові ви відгадувати жести, зображені на GIF-анімаціях? Перший жест – привітання. Спробуйте відгадати, що саме показано.
А тепер уявіть ситуацію, коли потрібно висловити жаль. Який жест зображений на анімації?
Висловлення почуттів є теж важливою частиною спілкування. Який романтичний жест зображений на анімації?
У воєнний час кожен має знати про небезпеку. Тому треба вивчити базові фрази жестовою мовою, щоб попередити людей з порушеннями слуху. Який жест показано на анімації?
Погляньте на анімацію. Яке важливе питання вона показує? Підказка: воно пов'язане з медициною.
Коли ви запрошуєте когось приєднатися до вас, слова не завжди потрібні. Що показано на цій анімації?
Яку фразу могла б сказати людина, що показує цей жест?