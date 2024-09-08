8 причин, чому ви не можете плакати, коли насправді хочете

Науковці доводять, що сльози допомагають зменшити стрес, вивільнити емоції та відчути полегшення у важку хвилину.

Та інколи людина відчуває сум, печаль, біль і розпач, але виплакатись не може. І це зовсім не означає, що їй байдуже чи вона не горює.

Цей стан може бути пов'язаний з ментальними та фізичними захворюваннями, певними ліками, травмами та соціальними чинниками.

У Very Well Mind і Medical News Today зібрали можливі причини, чому ви не можете поплакати.

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Захворювання

Певні захворювання фізично ускладнюють або унеможливлюють плач. Такі стани, як синдром сухого ока, фізично впливають на вироблення або вивільнення сліз із слізних каналів.

Синдром сухого ока, відомий як кератокон'юнктивіт, характеризується недостатнім виробленням сліз.

Він частіше зустрічається у людей, які носять контактні лінзи, але також може бути пов'язаний з вагітністю, гормональними змінами, віком, ревматоїдним артритом, запаленням повік, діабетом і проблемами щитовидної залози.

Ліки

Прийом певних ліків може зменшити або зупинити вашу здатність виробляти сльози. Дослідження показало, що 46% людей, які приймають антидепресанти, відчувають притуплення емоцій.

Ці ліки можуть допомогти полегшити симптоми депресії, тривоги та інших станів, але іноді вони також можуть впливати на те, як люди відчувають і виражають емоції.

Зокрема, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) можуть не давати людині плакати, коли сумно.

Деякі інші ліки можуть впливати на сльозовиділення і сприяти виникненню сухості в очах. До ліків, які можуть впливати на сльозовиділення, належать:

Антигістамінні препарати

Протинабрякові засоби

Ліки від хвороби Паркінсона

Антипсихотики

Спазмолітики

Бета-блокатори

Діуретики

Гормональні препарати

Протипухлинні препарати

Інгібітори протонної помпи

Ізотретиноїн

Аспірин та ібупрофен

Гідрокодон та оксикодон

Нездатність поплакати можуть спричинити й такі речовини, як алкоголь і канабіс. А деякі рослинні добавки (ехінацея, кава і ніацин) можуть сприяти виникненню сухості очей.

Психічні розлади

Деякі люди дуже багато плачуть через психічні розлади, такі як депресія і тривога, а деякі навпаки відчувають, ніби сльози вичерпались.

Посттравматичний стресовий розлад, депресивний розлад, синдром деперсоналізації-дереалізації можуть приглушувати емоції та не давати вам заплакати.

Хоч і вважається, що депресія призводить до більшої кількості сліз, оскільки викликає почуття смутку, багато людей відчувають порожнечу, апатію. Це може вплинути на проживання почуттів і на плач зокрема.

Депресія часто викликає меланхолію, пацієнти скаржаться на "пласкі" емоції та відсутність інтересу до світу.

Ще одним поширеним симптомом є ангедонія – втрата інтересу до діяльності, яка раніше приносила задоволення.

Дослідження показують, що люди, які відчувають ангедонію, також мають труднощі з вираженням емоцій, зокрема з плачем.

Хірургічне втручання

Якщо ви перенесли операцію на очах, вам може бути важко плакати.

Лазерна кератомілезія (ЛАСІК) – це хірургічна процедура, яка допомагає людям покращити зір. Одним із побічних ефектів одразу після операції є сухість очей, що ускладнює плач.

Придушення емоцій

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Люди по-різному справляються з емоціями. Хтось більш експресивний, а хтось – стриманий.

Деякі люди можуть навмисно придушувати свої емоції, приховувати почуття, забороняти собі плакати.

Дослідження показують, що придушення емоційного самовираження може мати несприятливі наслідки для здоров'я.

У вас можуть зʼявитись нездорові механізми подолання труднощів, а також це призводить до підвищення рівня стресу, що скорочує життя і погіршує його якість.

Тож якщо ви помічаєте, що пригнічуєте свої емоції – звертайтесь по допомогу.

Пережите насильство

Пережите емоційне та фізичне насильство може мати негативний вплив на те, як люди проживають емоції. Вони можуть привчитись не плакати, особливо в ситуаціях, коли плач спричиняв подальше насильство з боку кривдників.

Потерпілі від насильства також іноді відчувають емоційне "оніміння" або приглушеність емоцій.

Люди, які пережили насильство і травму, можуть використовувати емоційне оніміння як спосіб відключитися від болю і страждань.

Така захисна реакція може принести тимчасове полегшення, але водночас ускладнити зв'язок зі власними почуттями людини.

Суспільні очікування

Люди можуть соромитися плакати через суспільні та культурні стандарти, стереотипи на кшталт "хлопчики не повинні плакати" або "плач – це ознака слабкості".

Клімат

Ця причина досить рідкісна, але все-таки вам може стати важче плакати після переїзду до більш сухого клімату.

За даними Американської оптометричної асоціації, вітряна погода також може призвести до зниження нормального сльозовиділення і викликати сухість очей.

Якщо ви підозрюєте будь-яку з цих причин, не займайтеся самолікуванням і звертайтеся до фахівців. Медики допоможуть вам одужати, а психотерапія – відновити звʼязок зі своїми почуттями.

Нагадаємо, за номером 0 800 211 444 ви можете зателефонувати на гарячу лінію, де надають психологічну допомогу людям, які переживають стрес через війну або вимушений переїзд.

Також в Україні працює цілодобова анонімна гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків- за номерами: 2345* (для абонентів Vodafone та Lifecell) або +38 (067) 752 23 45 (для абонентів "Київстар").