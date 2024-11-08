Вчені знайшли нові докази існування океану на Марсі: водойма, ймовірно, зникла мільярди років тому

Китайський марсохід Zhurong знайшов нові докази на підтримку теорії, що понад 3,5 млрд років тому на Червоній планеті був величезний океан.

Апарат помітив сліди, що нагадують берегову лінію. Нові результати місії були опубліковані в журналі Nature, пише Phys.org.

Команда дослідників підрахувала, що океан міг утворитися майже 3,7 млрд років тому, а 3,4 млрд років тому – зникнути.

Провідний автор дослідження Бо Ву з Гонконзького політехнічного університету розповів, що навколо місця приземлення Zhurong були "конуси з ямами, полігональні западини й потоки", що вказують на існування великих площ води в цьому регіоні в минулому.

Попередні дослідження припускали, що кратероподібні конуси могли утворитися внаслідок виверження грязьових вулканів.

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Кратери й западини, знайдені марсоходом Scientific Reports

Водночас вчені наголошують, що нові знахідки не доводять існування океану на Марсі остаточно. Також деякі їхні колеги ставляться до цього скептично.

Наприклад, науковець з Університету штату Пенсильванія Бенджамін Карденас сказав журналістам, що, на його думку, дослідники недостатньо врахували силу марсіанського вітру, який обдував породи й "стирав" скелі протягом кількох мільярдів років.

"Люди вважають Марс не таким активним, як Місяць, але він активний!" – сказав Карденас і додав, що навіть повільні темпи марсіанської ерозії знищили б сліди берегової лінії за такий тривалий період.

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Нагадаємо, у 2021 році китайський Zhurong приземлився на рівнині в регіоні Утопія в північній півкулі Марса, де раніше були помічені ознаки стародавнього океану. Відтоді він знаходить ймовірні сліди води у цьому регіоні Марса.

Zhurong уже знаходив докази двох великих повеней, які могли статися на Марсі 1,6 млрд і понад 3 млрд років тому. А у 2022 році дослідники змогли накреслити на карті понад 6,5 тисяч кілометрів річкових хребтів, "вирізьблених" водою.