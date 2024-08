"Мішень для пошуку життя": вчені стверджують, що в глибинах Марсу може бути океан

Розрахунки вчені свідчать про те, що величезна кількість води в рідкому стані може бути розташована на глибині від 11,5 до 20 кілометрів під поверхнею Марсу.

На такий висновок групу вчених наштовхнув аналіз даних щодо гравітації Марса та відомостей, які зібрав посадковий модуль NASA InSight, пише The Guardian.

Він демонструє, що сейсмічна активність, спричинена землетрусами та ударами метеоритів (зокрема швидкість її хвиль), змінюється глибоко всередині кори Червоної планети.

"Середня кора, породи якої потріскані та заповнені рідкою водою, найкраще пояснює сейсмічні та гравітаційні дані", – сказав співавтор дослідження, доктор з Інституту океанографії Скріппса Каліфорнійського університету Сан-Дієго, США, Васан Райт.

Раніше в науковій спільноті вважали, що понад три мільярди років тому на поверхні Марса були озера, річки та навіть океани. Згодом вода на планеті зникла внаслідок втрати атмосфери.

Наразі на полюсах планети, а також на деяких вершинах можна знайти залишки колишньої води – вічну мерзлоту.

Вважається, що частина води залишилася в космосі. Однак автори дослідження, яке опублікували в Proceedings of the National Academy of Sciences, стверджують, що вона могла також перетворитися на лід або залишитися існувати в рідкому стані глибоко в корі.

"Наша оцінка кількості рідкої води перевищує обсяги, які, як передбачається, заповнювали ймовірні стародавні марсіанські океани", – пояснив значимість відкриття Васан Райт.

За їхніми розразунками, підземний океан на Марсі може досягати глибини від 1 до 2 кілометрів, якщо дані марсохода відображають ситуацію по всій поверхні планети.

"На Землі підземні води утворюються з поверхні планети. Ми вважаємо, що цей процес мав місце і на Марсі. Проникнення, мабуть, відбулося в той час, коли верхня земна кора була теплішою, ніж сьогодні", – зазначив науковець.

За словами Бетані Ельманн, професорки планетознавства з Інституту космічних досліджень Кека, яка не брала участі в роботі, надалі вченим необхідно провести остаточні вимірювання.

Його результати покажуть, чи дійсно глибоко на Марсі є вода в рідкому стані. Також майбутні дослідження мають визначити її точне місце розташування.

"Життя на Землі є в місцях, де присутня вода в рідкому стані. Тому якщо її запаси також наявні на Марсі, то вони є головною мішенню для пошуку життя", – додала Бетані Ельманн.

Водночас доктор Джон Вейд з Оксфордського університету сказав, що виявлення життя на Марсі не викличе в нього здивування.

"На початку своєї історії Марс був таким же сприятливим для простого життя, як Земля, якщо не більше" – сказав він.

На думку доктора Стівена Бенхема з Імперського коледжу Лондона, виявлення води всередині кори Марса також допоможе геофізикам і геологам краще зрозуміти внутрішню структуру планети.

Проте науковець висловив сумніви щодо того, що таку воду зможуть використовувати під час пілотованих місій на Червону планету.

"Так, кількість води в земній корі потенційно величезна, але її буде важко отримати або використовувати. Це може не мати великого значення для людських досліджень, принаймні спочатку", – пояснив вчений.

Раніше апарат Європейського космічного агентства зазнімкував звивисте фіолетове утворення на поверхні Марсу. Вчені вважають, що воно свідчить про попередню наявність життя на планеті.