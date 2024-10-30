За яких умов на Марсі може вирости перше дерево? Вчені зробили підрахунки

Вчені вважають, що першою придатною для розвитку рослин може стати низовина Еллада

Команда дослідників з’ясувала, наскільки потрібно збільшити викиди вуглекислого газу на Марсі, аби температура планети стала придатною для росту дерев.

Вчені вважають, що найбільш сприятливі для цього умови можуть виникнути не в "тропіках" Червоної планети, а в найглибшій низовині.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному під керівництвом професора Варшавського технологічного університету (Польща) Роберта Ольшевскі, пише Space.com.

Команда науковців розробила футуристичний сценарій вирощування рослин на Марсі. Для цього вони дослідили особливості довкілля планети, зокрема тиск, відсоток CO2, кількість доступної води та діапазон температур.

"Атмосферні умови, які існують сьогодні на Марсі, унеможливлюють існування життя", – зазначає Ольшевські.

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У ході роботи вчені частково використовували набори даних про температуру та тиск, які в 1970-х зібрав марсохід Viking. Завдяки цьому вдалося створити моделі дослідження парникового ефекту, спричиненого збільшенням викидів вуглекислого газу та штучним нагріванням.

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Команда з'ясувала, що за 10 кілопаскалів вуглекислого газу в атмосфері Марса здатні виникнути температури, придатні для вирощування дерев.

"Якщо орієнтуватися на температуру, то вона повинна бути на кілька десятків градусів вищою (ніж зараз – ред.), тоді як добові коливання повинні бути набагато нижчими.

Для росту дерев вегетаційний період повинен тривати щонайменше 110 солей (марсіанських днів)", – кажуть дослідники.

Попри те, що на Землі найбільше рослинності виникає в тропіках, на Марсі найбільш придатною для цього спершу стане рівнина Еллада – найглибша низовина планети.

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"Таким чином, можна очікувати, що екваторіальні регіони Марса будуть місцем розташування першого дерева", – пояснюють науковці.

Примітка: Текст наукової роботи представили на конференції "Астробіологія та майбутнє життя", що відбулася в Х'юстоні (США). Однак дослідження ще не пройшло необхідного рецензування перед публікацією.

Раніше науковці знайшли спосіб "нагріти" надто холодну для життя поверхню Марса. Вони вважають, що в ньому допоможе розпилення дрібних частинок із заліза та алюмінію, які зовнішньо нагадують блискітки.