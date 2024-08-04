Українські YouTube канали для дошкільнят: 30 посилань для дбайливих батьків

Діти не повинні проводити багато часу за мультиками – про це говорять чи не усі лікарі та психологи. Особливо це стосується малюків та дошкільнят. Американська академія педіатрії рекомендує уникати екранів до 1,5 року, а від 2 до 5 років обмежувати перегляд відео до однієї години в день.

Заховати планшет чи телефон від дитини також не вихід, краще свідомо обирати відеоконтент і переглядати його разом. У пригоді стануть ютуб-канали для наймолодших дітей.

Останніми роками україномовний сегмент дитячого YouTube суттєво розширився. Дуже багато мультфільмів отримали якісний переклад, розвинулася українська анімація і тепер найвибагливіші батьки можуть знайти навчальні відео українською та українські ютуб-канали для дітей до смаку собі та малюкові.

ВІДЕО ДНЯ

Ми підібрали цікаві ютуб-канали для дітей, які не лише займуть малечу, навчать її нового, допоможуть приймати емоції, поводитися з друзями, долати невдачі, а й влаштують своїм контентом батьків.

Більшість профілів, які ми підібрали, ідеально підійдуть для дошкільнят, однак є й такі, які зацікавлять найменших глядачів чи молодших школярів. Якщо ви дивитиметесь разом, то цілком можете перетворити звичайну розвагу на якісний час разом та захопливе навчання. Приємного перегляду!

Загальний розвиток

Чи не кожен розвивальний канал для дітей пропонує відео про тварин, спецтехніку та дитячі пісеньки – те, що найчастіше цікавить малюків. Та це далеко не єдині теми відео. Пізнавальні канали для дітей пропонують ролики з назвами кухонних та побутових предметів, навчанням читання по складах, англійської та математики, правил безпеки та планет сонячної системи. Обирайте до смаку.

Тут ви знайдете відео про професії, будову техніки, приготування піци, лікування тварин, математику, читання та багато іншого. Цей ютуб-канал для дітей – вінегрет з коротких пізнавальних роликів – може надовго зацікавити малюка, адже анімація яскрава та весела, коротка, динамічна, але не занадто. Підійде від найменших глядачів до першачків.

Останнє відео на каналі з’явилося рік тому, та там вже є 82 цікавих мультики для розвитку дитини. Канал допоможе дитині знайти відповіді як на елементарні, так і на складні питання – як спілкуються тварини, з чого складається аеропорт, як користуватися годинником, як розпізнати емоцію та інші.

Канал позиціонується як ютуб-няня для малюків. Тут не лише анімація, а й справжні життєві відео від пані Калини та її дочок Даринки та Катеринки. Разом з дівчатами та м’якими іграшками малюк піде в зоопарк, навчиться какати на горщик, гратиметься на майданчику, співатиме пісеньки, малюватиме, ліпитиме – справді ніби займається з нянею. Дитячий блог українською буде цікавий і найменшим, і вже майже школярам.

Цей канал школярів точно не зацікавить, а от дворічки будуть в захваті. Найменші сподобається поєднання анімації з відео тварин, середню і старшу групу садочка зацікавить відео з крокодилом, який їв мильні кульки і рахував їх. Словом, хоч оновлюється канал нечасто, заглянути є до чого.

Канал "зайде" на ура садочківцям та молодшим школярам. Тут мультики про правила безпеки, відео, на яких можна шукати відмінності на картинках, скоромовки, математика, вивчення таблиці множення, читання по складах та інше.

Паровозик та черепашка вчать малюків кольорам, геометричним фігурам, дням тижня, ознайомлюють з назвами фруктів. Канал має англійську та німецьку версії, тож буде корисним для вивчення мови.

Дитячі пісні від автора легендарної "Бульки", яку знають напам’ять чи не всі батьки і діти. Канал активно оновлюється, у ньому знайдете нові пригоди Бульки, рахування, повчальні мультики про поведінку, пригоди Тракторця-молодця з друзями. Обережно: ці пісеньки заїдають у голові надовго.

Яскравий канал для найменших з короткими пісеньками, вивченням англійської та української абетки. Цей YouTube для дітей містить вірші про малюків, ролики з приємною українською озвучкою усім відомих пісеньок на кшталт бебі шарк, Ітсі-бітсі спайдер та інше.

Канал рідко оновлюється, але ті 45 відео, які вже є, варті уваги. Цікавий канал для старших малюків та першачків. Цей YouTube зібрав ролики з цікавими фактами про тварин та пташок, службами допомоги та їх машинами, загадками, абеткою та іншим. Для найменших будуть корисними відео з назвами предметів.

Канал, який допоможе малюкам у вивченні англійської мови. Ролики невеликі, спершу слова англійською та українською, потім речення з ними, спокійна і весела анімація. Щодо віку – все залежить від рівня англійської дитини, підійде і малюкам, і першачкам.

Ще казки, ще вірші, ще загадки. Веселий і пізнавальний канал. З контенту, який трапляється рідко – вивчення віршів за мнемотехнікою. Це система запам’ятовування, коли текст пов’язують з візуальними образами. Себто, дитина вчить вірш за картинками. Спробуйте, малюка зацікавить.

Казки українською

Каналів з аудіоказками дуже багато, у добірці він також не один, але казки – це саме те, чим можна і зайняти, і відволікти, і спати вкласти. Крім казок у цьому блозі також є відео про тварин та тематичні пісеньки до свят.

Цей канал просто створений для того, аби вкласти малюка стати. Медитативний голос, розслабляюча музика, спокійна та некваплива начитка. На "Планеті казок" можна знайти популярні казки та історії про Друзяк динозавриків, ведмедика Тедді, Щенячий патруль, Грінча, мишеня Тіма та інших відомих сучасним дітлахам героїв. Крім того, на каналі є терапевтичні історії, які допоможуть батькам працювати з поведінкою дитини.

На ютуб-каналі для дітей "Чарівна хатинка" повчальні оповідання та казки супроводжуються не просто картинками, а анімацією. Разом з тим, голос і музика досить спокійні та лагідні. Можна вмикати як на сон, так і просто як спокійний мультик.

Автор каналу створює мультики за мотивами українських народних казок. Проста анімація підходить і для найменших діток. Для старших дошкільнят є серія роликів про дівчинку Елю та її пригоди. Канал підходить для прослуховування без відео, як аудіоказки.

Мультики

Покоління, яке виросло на "Том і Джеррі", "Злюки бобри", "Кіт-Пес", "Справжні монстри" з Облеєю, Гикачем та Нечупарою, радянському "Ну, постривай" та "Острові скарбів" тепер дуже ретельно добирає мультики для своїх малят :).

Ловіть наші рекомендації – ніякого насилля, пропагування нездорового способу життя, шкідливих звичок чи генетичних мутацій. Всі мультсеріали милі, яскраві, транслюють загальнолюдські цінності, здоровий спосіб життя та турботу про себе, оточення та природу.

Перед тим, як обрати мультсеріал для дитини, радимо проглянути хоча б серію наодинці, без малюка. Так ви зможете знайти в головного героя та вашого дитяти спільні чи відмінні риси, акцентувати на них за обговоренням мультика, та й взагалі – просто бути в темі. Агов, то що там сьогодні Пеппа та Джордж утнули мамі і татові?

Один з тих мультиків, які будуть цікаві і батькам, особливо мамам, які в дитинстві любили гратися ляльковими будиночками. У Маленькому містечку живе сімейство ведмедиків. У них є бабуся і дідусь, сусіди і друзі-малюки, вони ходять в садок, до лікаря, в магазин, купують квіти та святкують дні народження. Надзвичайно милий ляльковий мультфільм.

Український мультсеріал про панду-механіка Бібі, який має власну майстерню і рятує машинки в біді. Є інтерактивна складова – дитина може обрати, який інструмент чи деталь допоможе поремонтувати авто. Найкраще підійде мультик для дітей 2-4 років.

"Ту-туруруту-ту турутуруру-ту, я свинка Пеппа" – якщо мелодія з цього мультика ще не ставала вашою нав’язливою думкою на весь день, то це ще попереду:). Мультсеріал не дарма такий популярний, він справді цікавий, правдиво відображає дитячі емоції та поведінку, показує позитивну модель стосунків у сім’ї. Ми наполегливо рекомендуємо дивитися його хоч іноді англійською – тут нескладна лексика, яка повторюється, прості граматичні конструкції, вживані слова. Буде корисно і дитині, і батькам, якщо раптом призабули англійську.

Мультик для дітей українською про сімейство собачок, які люблять музику, прогулянки, гостей та одне одного. Від творців "Майстерні Бібі", підійде для малюків 4-5 років.

Анімація про цуцика Тото від студії Бробакс – ще один мультсеріал, який навчає дитину дружбі, взаємодопомозі, співчуттю, турботі та сміливості. Герої мультика – песик Тото, його сім’я та друзі – мають риси характеру та звички, в яких легко впізнати свої. Вони щодня втрапляють в різні пригоди і вирішують їх завдяки дружбі і спільним зусиллям.

У винахідника Боба живе двоє цуциків – Бінго і Роллі. Вони мопсики-приятелі, завжди разом і у добрі, і в халепах. Собаки дуже люблять господаря і всіляко намагаються подбати про нього, але виходить у них це не завжди. Теплий, веселий мультик в стилі "Таємного життя домашніх тварин".

Ще одна дуже вдала українська анімація. Братик та сестричка Боп і Бу живуть у Зайцесвіті з мамою, татом і чотирма зайцемалятами. На них і друзів щодня чекають пригоди та маленькі відкриття. Якщо мультик сподобається, запропонуйте дитині ще книжки про хоробрих зайців. Буде зайцечудесно!

Про патріотичні мультики "Пес Патрон" чули, мабуть, навіть ті, хто не має дітей. Короткі ролики про особисту безпеку в умовах війни цікаво подивитися навіть дорослому. Патрон розповідає про свої пригоди коту Тому і всі вони, звісно, пов’язані з роботою помічником вибухотехніка.

Ютуб канал для дітей від Суспільного. На ньому знайдете "Бробакс шоу" про науку для дітей з ведучими Елвіном та Лео (білявий хлопчик, відомий своїм виконанням на початку повномасштабного вторгнення "Ой у лузі червона калина"), і аудіоказки, мультсеріал про кролика Сімона і його емоції та поведінку. Буде цікавий як малюкам, так і молодшим школярам.

Ютуб, який познайомив світ з Булькою. Основний контент – веселі пісеньки, короткі мультики, руханки, тематичні святкові пісні, розвиваючі відео. Зацікавить від найменших і до першого класу.

Саморобки

Канали про саморобки більше схожі на дитячі блоги. Тут розкажуть і покажуть, як зробити листівку до дня мами, як намалювати кота, як зробити браслет з резинок чи орігамі.

Дитячі блоги українською, які ми підібрали, радимо використовувати перш за все батькам. Тут можна почерпнути ідею, чим зайняти дитину і здивувати її.

Канал "Левко" навчить вас робити оригамі, саморобки з гумок, популярних серед дівчаток, аплікації та композиції з картону, природних матеріалів, кольорового паперу. Є також огляди конструкторів. Цей дитячий блог буде цікавим дітям аж до класу п’ятого.

АртІдея, ймовірно, сподобається більше дівчаткам – на каналі дуже багато блискіток та яскравих кольорів. Творці дитячого YouTube-,kjue пропонують аплікації та об’ємні саморобки з фоамірану, самоклейки, схеми малювання героїв відомих мультфільмів та інше. За складністю інструкції дуже різні, тож кожен знайде щось для себе.

Україномовний дитячий блог з уроками малювання для дітей від 3 років. Майже 600 відео з інструкціями, як просто намалювати героїв популярних мультиків та фільмів, листівки, природу та тварин, модні іграшки, як от довгий кіт чи гусь-обнімусь чи навіть значок Instagram. Дуже зацікавить учнів молодшої та середньої школи, але для малючків тут теж є купа корисного – як от малювання за допомогою овалів чи песика за допомогою долоні.

Покрокове малювання простих зображень – іграшковий потяг, милий робот, кактус, долонька, тощо. Особливо сподобається діткам, які люблять спостерігати за процесом малювання – відео без слів, лише з веселою музикою.

Понад 350 відео для спільної творчості з малюком. Більшість роликів у блозі про конструювання з паперу – після перегляду разом з дитиною можете зробити смішних равликів, букет паперових квітів, паперовий літак "Мрія", хатинку, сонечко та інші цікаві речі. Також є схеми малювання.

Людмила Панасюк, "УП.Життя"