На Прикарпатті жінка втопила свою чотирирічну доньку: її мотив досі невідомий

У Калуші затримали 32-річну жінку за підозрою у вбивстві власної чотирирічної доньки.

За попередніми висновками судмедекспертизи, причиною смерті дитини є асфіксія (задуха) внаслідок утоплення водою, повідомили у коментарі для "УП. Життя" в пресслужбі поліції Івано-Франківщини.

Правоохоронці зазначають, що злочин жінка вчинила 7 червня. У цей день до поліції зателефонувала її сусідка і розповіла, що з квартири поруч чутно дитячі крики та плач.

На місце виїхала поліція. Дверей ніхто не відчиняв, тож правоохоронці зв'язалися з власником помешкання, який пустив правоохоронців усередину.

"Під час огляду поліцейські виявили тіло малолітньої дитини – дівчинки, 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала", – повідомляють у поліції.

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Відомо, що жінка проживала разом із дитиною. На психіатричному обліку вона не перебувала. З місця правоохоронці вилучили докази, які чітко вказують на те, що саме вона вчинила вбивство. Наразі їх відправили на експертизи.

Згодом у соцмережах з'явилася інформація, нібито мати впродовж декількох годин піддавала дитину тортурам, однак у поліції це заперечили.

"Це фейк. На тілі дівчинки візуально не виявлено тілесних ушкоджень", – розповів "УП. Життя" керівник пресслужби поліції Андрій Яцків.

Також він додав, що матір досі не назвала мотивів свого вчинку.

Жінку затримали, їй повідомили про підозру за фактом умисного вбивства (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Їй загрожує довічне ув’язнення.

Наразі суд вже обрав запобіжний захід: підозрювана буде під вартою.

Нагадаємо, нещодавно Закарпатті суд виніс вирок співмешканцям, які посадили 10-річного хлопчика на ланцюг і спричинили його займання. Дитина отримала опіки 80% тіла і померла в лікарні.