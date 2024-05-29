Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"

Уламки "Титаніка" понад століття лежать на глибині близько 4 тис. метрів

Американський мільярдер та дослідник глибоководних просторів планують здійснити подорож на підводному човні до "Титаніка", який затонув в Атлантичному океані у 1912 році.

Магнат у сфері елітної нерухомості Ларрі Коннор і співзасновник компанії Triton Submarines Патрік Лейхі хочуть спуститися на глибину близько 3,8 тисячі метрів, щоб побачити і дослідити затонулий корабель, повідомляють BBC та The New York Times.

Минулого року компанія OceanGate вже намагалася доставити 5 людей до сумнозвісного корабля, але субмарина вибухнула і всі пасажири загинули.

Але шукачі пригод все одно хочуть побачити уламки "Титаніка" на власні очі, тому Коннор і Лейхі зважилися на власну експедицію.

Шукачі пригод планують зануритись до лайнера на субмарині з акрилу Triton 4000/2 Abyssal Explorer Triton Submarines

Компанія Triton Submarines, яку заснував дослідник океану і дайвер Патрік Лейхі, спроєктувала нову субмарину з акриловим корпусом Triton 4000/2 Abyssal Explorer.

74-річний Ларрі Коннор заявив, що подорож відбудеться лише після того, як підводний човен буде повністю сертифікований і протестований.

Судно, яке чоловіки планують використовувати, зможе безпечно занурюватись на глибину 4 тисячі метрів.

Водночас підводний човен Titan компанії OceanGate, побудований з вуглецевого волокна, сертифікували лише на занурення до 1,3 тисячі метрів – це набагато менше за глибину, де лежать уламки "Титаніка".

Нагадаємо, субмарина OceanGate вибухнула у червні 2023 року, а пошуки уламків та загиблих тривали 5 днів.

На борту загинули 61-річний гендиректор OceanGate Стоктон Раш, 48-річний британсько-пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулеман, 48-річний британський бізнесмен Геміш Гардінг, а також 77-річний колишній водолаз французького флоту Поль-Анрі Наржоле.

Після трагедії уряд США звернувся до суду, щоб отримати контроль над "Титаніком" та фільтрувати експедиції до затонулого лайнера.

А в Австралії мільярдер Клайв Палмер вирішив збудувати копію справжнього "Титаніка", і це вже його друга спроба.