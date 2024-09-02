Що сталося з Титаніком після 112 років під водою? Вчені показали нові фото корабля

Американський лайнер "Титанік", який затонув понад 112 років тому, поступово руйнується.

На сторінці експедиції RMS Titanic опублікували приголомшливі фото, які це доводять.

Від корпусу лайнера вже відвалився фрагмент перил, але досі вціліли деякі витвори мистецтва, що тішили око пасажирів першого класу.

"Нові зображення з #TITANICExpedition2024 показують одну річ: "Титанік" змінюється. Вороже океанічне середовище неабияк вплинуло на "Титанік". Зокрема, майже пʼятиметрова секція перил по лівому борту з корми його носової частини впала на дно океану", – кажуть дослідники.

Нові фото "Титаніка", зроблені влітку 2024 року RMS Titanic, Inc.

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Команда вважає, що знамениті перила, які глядачі запам’ятали з фільму "Титанік" Джеймса Кемерона 1997 року, відпали протягом останніх двох років. Адже знімки з експедиції компанії Magellan 2022-го показували, що перила були на місці, хоч і почали прогинатися.

"У якийсь момент метал не витримав і вони відвалилися", – сказала дослідниця Томасіна Рей у коментарі ВВС.

RMS Titanic, Inc./TITANICExpedition2024 RMS Titanic, Inc./TITANICExpedition2024 RMS Titanic, Inc./TITANICExpedition2024

Водночас на борту лайнера вціліли деякі скульптури, серед яких "Діана Версальська" – бронзова статуя, створена за мотивами оригінальної скульптури, яка виставлена в Луврі.

"Образотворче мистецтво прикрашало зали та кімнати по всьому "Титаніку", але краса – ніжна річ. Значна частина образотворчого мистецтва "Титаніка" була зроблена з органічних матеріалів, що руйнується після багатьох десятиліть занурення. Але деяке мистецтво було створене для того, аби витримати перевірку часом, як-от статуя римської богині Діани, яка прикрашала камін у залі першого класу", – написали дослідники.

Компанія RMS Titanic Inc., яка володіє правами на порятунок "Титаніка", провела першу за 14 років експедицію до уламків корабля протягом липня і серпня 2024 року. Два апарати з дистанційним керуванням (ROV) зробили понад 2 мільйони зображень та 24-годинний відеозапис самого корабля й уламків навколо.

Зараз компанія переглядає відзнятий матеріал, щоб каталогізувати знахідки, а згодом покаже цифровий 3D-скан із місця, де спочиває "Титанік".

Попередні занурення до затонулого корабля також виявляли пошкодження його фрагментів. Зокрема, експедиція під керівництвом дослідника Віктора Весково у 2019 році показала, що руйнувань зазнав правий борт офіцерської каюти.

Водночас деякі спроби наблизитися до "Титаніка" завершилися трагічно: влітку 2023 року в Атлантичному океані вибухнув підводний човен "Титан" із 5 пасажирами під час спроби зануритись до уламків "Титаніка".

Цікаво, що загиблий капітан сучасного "Титана" був одружений із правнучкою найбагатшого пасажира "старого Титаніка".

Нагадаємо, пароплав компанії White Star Line під назвою "Титанік" затонув у ніч з 14 на 15 квітня 1912 року внаслідок зіткнення з айсбергом в Атлантичному океані.

Катастрофа забрала життя понад 1500 людей, а уламки корабля знайшли лише у 1985 році.

На момент створення "Титанік" був найбільшим пасажирським лайнером у світі. Нещодавно австралійський мільярдер Клайв Палмер заявив, що збудує його копію.