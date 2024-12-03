Два потенційно небезпечних астероїди наближаються до Землі: що про це відомо
У середу, 4 грудня, поблизу планети Земля пролетять два астероїди, повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.
Перший астероїд, 447755 (2007JX2), має довжину понад 400 метрів і пролетить на відстані приблизно 5,5 мільйона кілометрів від Землі.
Другий, 2020XR, трохи менший – довжиною майже 388 метрів – наблизиться до Землі на 2,2 мільйона кілометрів.
За класифікацією NASA, астероїди, які наближаються до Землі ближче ніж на 7,5 млн км і мають розмір понад 150 метрів, вважаються "потенційно небезпечними".
Проте фахівці наголошують, що такі об'єкти ретельно відстежуються, а ризик зіткнення з нашою планетою наразі відсутній.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року в атмосферу Землі ввійшов невеликий астероїд – це сталося лише через кілька годин після того, як його виявили науковці.