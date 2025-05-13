На Сумщині викрили мисливців, які полювали на червонокнижних бабаків за допомогою пасток

Бабаків, яких спіймали мисливці, поліцейські випустили на волю

На Сумщині чотирьох мисливців затримали під час полювання на бабаків. Їм загрожує кримінальна відповідальність, оскільки ці тварини віднесені до Червоної Книги.

Як повідомила пресслужба поліції Сумщини, чоловіків викрили поліцейський офіцер громади Роменського райвідділу поліції та працівник Держекоінспекції області під час спільного патрулювання.

На бабаків полювали четверо місцевих жителів віком від 25 до 35 років.

"Чоловіки встановили на території природного середовища саморобні пастки-петлі, у які потрапили чотири бабаки – тварини, що перебувають під охороною держави", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відпустили спійманих бабаків назад у природу, а також вилучили транспорт і пастки, які використовували мисливці.

РЕКЛАМА:

Правоохоронці випустили бабаків на волю Поліція Сумської області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного полювання (частина 2 статті 248 Кримінального кодексу України). Максимально санкція передбачає до п’яти років ув’язнення.

Зауважимо, що наразі на території України мешкає лише один вид бабака – степовий. Його ареал проживання – Харківщина та Луганщина. До Червоної книги його віднесли у 2021 році як вид, що зникає.

Також бабак зображений на гербах міст Куп’янська, Великого Бурлука та Мілового.

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії затримали подружжя, яке належить до глобальної злочинної організації, причетної до незаконного продажу екзотичних тварин. Через інтернет вони продавали білих тигрів, пантер, гієн та пум – серед них були й привезені з України.