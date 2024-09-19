Майже пів мільярда років тому Земля, ймовірно, мала кільця, як у Сатурна – дослідження

466 мільйонів років тому Земля, ймовірно, мала кільця, як у Сатурна

466 мільйонів років тому Земля могла мати кільцеву систему, схожу на ту, яка є в Сатурн.

Тимчасова структура, ймовірно, складалася з уламків астероїда, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Earth and Planetary Science Letters, пише Space.com.

Уламкове кільце навколо нашої планети могло призвести до глобального похолодання і навіть сприяло найхолоднішому періоду на Землі за останні 500 мільйонів років.

Про це свідчить новий аналіз 21 кратера по всьому світу. Вони утворились у результаті падіння уламків великого астероїда між 488 і 443 мільйонами років тому, коли Землю активно "атакували" астероїди.

Команда вчених виявила, що всі кратери сформувалися на континентах, які плавали в межах 30° від екватора. Дослідники припустили, що кратери утворилися внаслідок падіння уламків одного великого астероїда, який розпався після майже зіткнення зі Землею.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Телескоп Хаббл зафіксував загадкові тіні на кільцях Сатурна

"За звичайних обставин астероїди, що вдаряються об Землю, можуть вдарятися на будь-якій широті випадковим чином, як ми бачимо в кратерах на Місяці, Марсі та Меркурії.

Отже, вкрай малоймовірно, що всі понад 20 кратерів цього періоду утворилися б поблизу екватора, якби вони не були пов’язані один з одним", – сказав професор планетознавства в Університеті Монаша в Австралії Енді Томкінс.

За словами вчених, ланцюжок кратерів, які "обіймають" екватор, узгоджується з кільцем уламків, що обертається навколо Землі.

Це тому, що такі кільця зазвичай утворюються над екватором планет, як-то навколо Сатурна, Юпітера, Урана та Нептуна.

Вчені також розрахували ймовірність випадкових ударів астероїдами – вона становить 1 до 25 мільйонів.

Дослідники підрахували, що кільцевий астероїд мав би ширину близько 12,5 кілометра, якби він був "купою уламків".

"Протягом мільйонів років матеріал із цього кільця поступово падав на Землю, створюючи сплеск ударів метеоритів, які спостерігаються в геологічних літописах.

Ми також бачимо, що шари осадових порід цього періоду містять надзвичайну кількість уламків метеоритів", – зауважив науковець.

Дослідники стверджують, що ці відкладення також виявляють сліди множинних цунамі протягом ордовицького періоду, які можна пояснити тим, що астероїд проходив повз Землю.