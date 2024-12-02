Нещасні у шлюбі? 5 проблем у стосунках, через які варто подумати про розлучення

За перше півріччя 2024 року в Україні офіційно розірвали стосунки у півтора раза більше пар, ніж за аналогічний період торік. На п’ять шлюбів припало одне розлучення.

У сучасному світі розлучення не є рідкістю, проте таке рішення потребує зваженого підходу.

Американська психотерапевтка Карен Такер розповіла Cleveland Clinic, коли слід задуматися над розірванням стосунків.

За її словами, цілком природно сумніватися у рішенні розлучитися.

Водночас вона не радить ставити собі питання: "Чи слід мені розлучатися?". Краще поміркувати над тим, чому ви так вирішили та чи дійсно це потрібно.

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"Щойно ви включаєте слово "слід", то тиснете на рішення ззовні. Йдеться не про те, що хтось вважає, що вам так треба робити. А про те, чого ви хочете", – каже Такер.

Якщо ви задумалися над розлученням, психотерапевтка радить зробити три кроки:

підтвердити свої думки. Ви маєте визнати, що хотіти змін у шлюбі чи житті – це нормально, особливо якщо ви постійно відчуваєте себе нещасними чи незадоволеними;

визначити конкретні причини власного нещастя. Раптове оголошення про розлучення в запалі суперечки ніколи не є гарною ідеєю. Краще подумати, що саме робить вас нещасливими та як це пов'язано зі шлюбом;

зважити всі "за" і "проти". Подумайте, наскільки ваше життя стане кращим чи гіршим після розлучення, і як останнє вплине на вас і вашу сім'ю.

"Йдеться про здоровий вибір, а не про реакцію. Загроза розлучення – це реакція на конфлікт. Натомість вам потрібно оцінити свій шлюб і зробити найкращий вибір для вашого добробуту", – розповідає експертка.

Ознаки того, що розлучення може бути правильним рішенням

За словами Карен Такер, кожні стосунки індивідуальні, тому жоден чек-лист чи тест не може вказати вам, що робити.

"Але є також деякі важкі моменти, які слід врахувати. Можливо, ви не захочете миритися з певними речами, особливо якщо йдеться про безпеку", – зазначає психотерапевтка.

Ви живете під загрозою фізичного насильства

Фізичне насильство ніколи не є прийнятним. Навіть якщо партнер ніколи не піднімав на вас руку, постійна загроза цього є вагомою причиною для того, щоб розірвати шлюб.

"Знаючи, що ваш партнер був жорстоким з іншими, що він володіє зброєю або має доступ до неї, ви можете відчувати загрозу, навіть якщо він ніколи не направляв цю зброю на вас", – каже експертка.

За словами Такер, перш ніж запропонувати партнеру розлучення, у такому випадку краще подумати про співпрацю з експертом з домашнього насильства або психотерапевтом, який допоможе розробити план безпеки.

Партнер використовує емоційне насильство

Емоційний добробут має вирішальне значення для щастя. Якщо партнер словесно ображає вас (обзиває, принижує або соромить), це може призвести до почуття образи, заниженої самооцінки і завдати шкоди впевненості в собі.

"Тривожним сигналом є партнер, який регулярно погрожує піти, обзиває вас або зневажає ваш досвід чи почуття. Якщо ви відчуваєте, що вас емоційно атакують, це велика проблема", – наголошує психотерапевтка.

Вона пропонує уважно придивитися до вашого з партнером спілкування. Якщо воно зазвичай є деструктивним, то такі стосунки можуть мати певний рівень вербального або емоційного насильства.

У шлюбі присутнє фінансове насильство

Фінансове насильство – це ще один спосіб маніпулювати або залякувати свого партнера. Ваш партнер може:

приховувати інформацію про гроші;

контролювати, як члени сім'ї витрачають кошти;

очікувати, що ви будете жити на утриманні;

заборонити вам працювати або мати окремий банківський рахунок;

обмежувати доступ до рахунків.

За словами Такер, таке трапляється у 99% родин, де є домашнє насильство. Це змушує постраждалу людину сумніватися, чи зможе вона забезпечити себе або свою сім'ю, якщо шлюб розпадеться.

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У шлюбі є зради або проблеми з довірою

Карен Такер наголошує, що довіра є основою для більшості стосунків. Коли вона порушується або послаблюється, наслідки можуть бути довготривалими.

"Ситуація кожного є унікальною, особливо коли йдеться про зраду.

Іноді релігійні переконання підштовхують людей до роботи над возз'єднанням. Деякі пари звертаються до психотерапевта. Інші одразу закликають до розлучення. Просто переконайтеся, що ви робите здоровий вибір, а не просто реагуєте на ситуацію", – говорить експертка.

Ви знайшли варіанти розв'язання проблеми, але нічого не працює

Психотерапевтка запевняє, що проблеми у стосунках ніколи не бувають односторонніми, і дуже важливо визначити свою роль у невдалому шлюбі. Але якщо ви взяли відповідальність за свої дії та безрезультатно намагалися налагодити стосунки, можливо, ви зайшли в глухий кут.

"Ваш шлюб може розпастися, якщо ви не відчуваєте, що партнер чує ваші проблеми, підтверджує їх або робить свій вклад у стосунки. Якщо є він відмовляється відвідувати сімейні консультації, не хоче змін або не вкладає ніяких зусиль – це вагомі причини для того, щоб розглянути можливість розлучення", – стверджує Карен Такер.

Якщо ви остаточно вирішили розібрати шлюб, експертка рекомендує звернутися до близьких людей, які зможуть підтримати вас. Якщо таких немає, варто звернутися до психотерапевта.

Нагадаємо, у ВООЗ розповіли, що кожна четверта дівчина-підліток зазнає насильства з боку інтимного партнера.