5-річна спортсменка зі Львова встановила рекорд України, який існував лише у дорослій категорії

5-річна спортсменка встановила рекорд України, який був тільки у дорослій категорії

5-річна спортсменка зі Львова Регіна Абрамова встановила рекорд України, який досі існував лише у дорослій категорії – "Найтриваліше утримання тіла в позиції "вертикальний перевернутий вис на кільцях".

Її час – 5 хвилин і 52 секунди, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Вважається, що для дітей така вправа технічно дуже складна і вимагає не лише відмінної фізичної підготовки, а й міцності спортивного характеру. Але ж ми знаємо, що рекорди встановлюють саме ті, хто наважується зробити неможливе", – зауважила Вєтрова.

Спортивною гімнастикою Регіна почала займатися у 4 роки. Вона вже виконала програму 2-го юнацького розряду та готується до 1-го.

У позиції Регіна протрималася 5 хвилин і 52 секунди Вєтрова Лана/Facebook

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Дівчинка тренується 6 днів на тиждень по 5-6 годин на день.

"Як розповіла мені тренерка, коли всі інші діти після занять з гімнастики біжать додому, Регіна завжди намагається ще трохи позайматися. А якщо якась вправа не виходить, то вона не піде із зали, поки не доб’ється результату", – розповіла керівниця Національного реєстру рекордів.

Як зазначають у Львівській обласній державній адміністрації, у віці 2,5 року Регіна також почала займатися бігом. Наразі вона є учасницею та призеркою більше ніж 15 змагань.

Нагадаємо, на Київщині 7-річний хлопчик із синдромом Дауна встановив рекорд України з плавання. Він подолав 50 метрів басейну менш ніж за 3 хвилини.