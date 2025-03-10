Перша дитина на протезі, що підкорила гору: 8-річна українка встановила національний рекорд

8-річна Маринка Пономарьова з Херсонщини стала першою дівчинкою на протезі вище коліна, яка здійснила спуск із гірськолижної траси у супроводі тренера. Вона встановила національний рекорд.

Її історію розповіли у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Маринка родом з Херсонської області. У травні 2022 року снаряд влучив у будинок, де проживала дівчинка. Вона втратила одну ніжку та потрапила до київського "Охматдиту".

Згодом маленьку пацієнтку протезували. Вона стала першою дитиною в країні, яка отримала протез через військову травму. Маринка досі проходить реабілітацію, займається з психологом та продовжує звикати до протеза.

Попри пережите, дівчинка знайшла для себе ще одне улюблене заняття – катання на лижах. На них вона стала лише місяць тому, втім вже досягла гарних результатів.

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У супроводі свого тренера Василя Леськів Маринка спустилася з гірськолижної траси довжиною у приблизно 50 метрів. Спуск тривав 46 секунд. Це національний рекорд, який зафіксувала Книга світових рекордів.

НДСЛ "Охматдит" НДСЛ "Охматдит" НДСЛ "Охматдит"

Дівчинку підтримували рідні, друзі, співробітники лікарні та тренер.

8-річна Маринка у майбутньому мріє стати гонщицею та займається різними видами спорту: обожнює футбол, їздить на велосипеді, стрибає на батутах, плаває в басейні та катається на лижах. Зізнається, що найбільше любить швидкість.

"Історія нашої пацієнтки – це приклад для кожного. Вона є взірцем неймовірної сили та доказом того, що немає нічого неможливого", – додали в "Охматдиті".

Раніше ми розповідали, що 2-річна одеситка Емма Клочкова встановила рекорд України, пропливши у басейні 25 метрів.