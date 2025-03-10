Перша дитина на протезі, що підкорила гору: 8-річна українка встановила національний рекорд
8-річна Маринка Пономарьова з Херсонщини стала першою дівчинкою на протезі вище коліна, яка здійснила спуск із гірськолижної траси у супроводі тренера. Вона встановила національний рекорд.
Її історію розповіли у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".
Маринка родом з Херсонської області. У травні 2022 року снаряд влучив у будинок, де проживала дівчинка. Вона втратила одну ніжку та потрапила до київського "Охматдиту".
Згодом маленьку пацієнтку протезували. Вона стала першою дитиною в країні, яка отримала протез через військову травму. Маринка досі проходить реабілітацію, займається з психологом та продовжує звикати до протеза.
Попри пережите, дівчинка знайшла для себе ще одне улюблене заняття – катання на лижах. На них вона стала лише місяць тому, втім вже досягла гарних результатів.
У супроводі свого тренера Василя Леськів Маринка спустилася з гірськолижної траси довжиною у приблизно 50 метрів. Спуск тривав 46 секунд. Це національний рекорд, який зафіксувала Книга світових рекордів.
Дівчинку підтримували рідні, друзі, співробітники лікарні та тренер.
8-річна Маринка у майбутньому мріє стати гонщицею та займається різними видами спорту: обожнює футбол, їздить на велосипеді, стрибає на батутах, плаває в басейні та катається на лижах. Зізнається, що найбільше любить швидкість.
"Історія нашої пацієнтки – це приклад для кожного. Вона є взірцем неймовірної сили та доказом того, що немає нічого неможливого", – додали в "Охматдиті".
Раніше ми розповідали, що 2-річна одеситка Емма Клочкова встановила рекорд України, пропливши у басейні 25 метрів.