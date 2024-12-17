Як допомогти підлітку впоратися з відчуттям самотності? 5 простих кроків
Дослідження показують, що дедалі більше підлітків по всьому світу страждають від самотності. Це відчуття можуть викликати різні життєві події, як-от розлучення батьків, булінг у школі чи низька самооцінка.
Через це хлопці та дівчата багато часу проводять у телефоні. Результати дослідження, яке проводили у США, свідчать, що підлітки, які проводили у соцмережах більше трьох годин щодня, мали вдвічі більший ризик виникнення симптомів депресії та тривоги.
Сучасні технології зробили підлітків "майстрами цифрового спілкування", проте це часто призводить до невміння взаємодіяти з людьми у реальному житті, пише Psychology Today.
Фахівці виокремили 5 способів, які допоможуть підлітку стати більш товариським у житті та подолати відчуття самотності.
Хобі
З’ясуйте, чим захоплюється ваш підліток або чим він цікавився раніше. Це можуть бути спорт, танці, шахи, письменництво, їзда на велосипеді абощо.
Окрім того, можна організувати зустріч з однолітками, які мають спільні інтереси з вашими сином чи донькою.
Волонтерські та громадські ініціативи
Це не лише про допомогу іншим, але й про можливість особистісного розвитку та росту. Для підлітків волонтерство є важливим, адже воно допомагає набути нових навичок, здобути досвід, познайомитися з цікавими людьми та відчути себе потрібним.
Робота на неповний робочий день
Це не просто спосіб заробити кишенькові гроші, але й цінний досвід. Він може допомогти підвищити впевненість у собі та підготувати до дорослого життя.
Важливо, щоб робота відповідала інтересам підлітка та не заважала навчанню.
Заняття у спортивному залі
Це чудовий спосіб підняти настрій, адже фізична активність стимулює багато хімічних речовин у мозку, завдяки чому людина почуватиметься щасливішою та більш розслабленою. Окрім того, це спосіб познайомитися з людьми і покращити здоров’я.
Домашній улюбленець
Науково доведено, що власники домашніх тварин, зокрема собак, менш схильні до депресії порівняно з тими, хто лише планував завести цуцика. Також дослідники зробили висновок, що собаки можуть бути підтримкою для своїх господарів у складні часи.
Окрім того, взаємодія з тваринами зменшує рівень тривоги та стресу.
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