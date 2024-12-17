Як допомогти підлітку впоратися з відчуттям самотності? 5 простих кроків

Дослідження показують, що дедалі більше підлітків по всьому світу страждають від самотності. Це відчуття можуть викликати різні життєві події, як-от розлучення батьків, булінг у школі чи низька самооцінка.

Через це хлопці та дівчата багато часу проводять у телефоні. Результати дослідження, яке проводили у США, свідчать, що підлітки, які проводили у соцмережах більше трьох годин щодня, мали вдвічі більший ризик виникнення симптомів депресії та тривоги.

Сучасні технології зробили підлітків "майстрами цифрового спілкування", проте це часто призводить до невміння взаємодіяти з людьми у реальному житті, пише Psychology Today.

Фахівці виокремили 5 способів, які допоможуть підлітку стати більш товариським у житті та подолати відчуття самотності.

Хобі

З’ясуйте, чим захоплюється ваш підліток або чим він цікавився раніше. Це можуть бути спорт, танці, шахи, письменництво, їзда на велосипеді абощо.

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Окрім того, можна організувати зустріч з однолітками, які мають спільні інтереси з вашими сином чи донькою.

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Волонтерські та громадські ініціативи

Це не лише про допомогу іншим, але й про можливість особистісного розвитку та росту. Для підлітків волонтерство є важливим, адже воно допомагає набути нових навичок, здобути досвід, познайомитися з цікавими людьми та відчути себе потрібним.

Робота на неповний робочий день

Це не просто спосіб заробити кишенькові гроші, але й цінний досвід. Він може допомогти підвищити впевненість у собі та підготувати до дорослого життя.

Важливо, щоб робота відповідала інтересам підлітка та не заважала навчанню.

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Заняття у спортивному залі

Це чудовий спосіб підняти настрій, адже фізична активність стимулює багато хімічних речовин у мозку, завдяки чому людина почуватиметься щасливішою та більш розслабленою. Окрім того, це спосіб познайомитися з людьми і покращити здоров’я.

Домашній улюбленець

Науково доведено, що власники домашніх тварин, зокрема собак, менш схильні до депресії порівняно з тими, хто лише планував завести цуцика. Також дослідники зробили висновок, що собаки можуть бути підтримкою для своїх господарів у складні часи.

Окрім того, взаємодія з тваринами зменшує рівень тривоги та стресу.

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