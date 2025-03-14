Уряд затвердив розподіл субвенції на облаштування 60 укриттів у школах

Кабінет міністрів України затвердив фінансування 60 проєктів облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Серед затверджених проєктів 59 – це укриття шкіл, а ще 1 – профтеху, повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Вони розташовані в громадах, що належать до зон з високим (27 проєктів) і дуже високим рівнями ризиків (33 проєкти).

Регіональний розподіл фінансування такий:

Вінницька – 1 проєкт;

Донецька – 1 проєкт;

Кіровоградська – 2 проєкти;

Миколаївська – 2 проєкти;

Чернігівська – 2 проєкти

Полтавська – 3 проєкти;

Рівненська – 4 проєкти;

Сумська – 6 проєктів.

Одеська – 6 проєктів;

Дніпропетровська – 7 проєктів;

Харківська – 8 проєктів;

Київська – 9 проєктів;

Запорізька – 9 проєктів.

Також уряд затвердив дофінансування ще 27 проєктів укриттів, які розпочали будувати у 2024 році. Також Кабмін прийняв на розгляд 50 проєктів, погоджених комісією МОН.

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Нагадаємо, що субвенція на укриття цього року становить рекордні 6,2 млрд грн.