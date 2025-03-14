Уряд затвердив розподіл субвенції на облаштування 60 укриттів у школах
Cеред затверджених проєктів 59 – це укриття шкіл
Суспільне Запоріжжя
Кабінет міністрів України затвердив фінансування 60 проєктів облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти.
Серед затверджених проєктів 59 – це укриття шкіл, а ще 1 – профтеху, повідомили в Міністерстві освіти та науки.
Вони розташовані в громадах, що належать до зон з високим (27 проєктів) і дуже високим рівнями ризиків (33 проєкти).
Регіональний розподіл фінансування такий:
- Вінницька – 1 проєкт;
- Донецька – 1 проєкт;
- Кіровоградська – 2 проєкти;
- Миколаївська – 2 проєкти;
- Чернігівська – 2 проєкти
- Полтавська – 3 проєкти;
- Рівненська – 4 проєкти;
- Сумська – 6 проєктів.
- Одеська – 6 проєктів;
- Дніпропетровська – 7 проєктів;
- Харківська – 8 проєктів;
- Київська – 9 проєктів;
- Запорізька – 9 проєктів.
Також уряд затвердив дофінансування ще 27 проєктів укриттів, які розпочали будувати у 2024 році. Також Кабмін прийняв на розгляд 50 проєктів, погоджених комісією МОН.
РЕКЛАМА:
Нагадаємо, що субвенція на укриття цього року становить рекордні 6,2 млрд грн.