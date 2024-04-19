Понад 94% українців довіряють ветеранам, які повернуться з великої війни. Опитування

Понад 90% опитаних українців довіряють військовим і ветеранам повномасштабної війни, а також учасникам АТО/ООС, які знову пішли захищати країну.

Про це свідчить опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведене у березні цього року.

Зокрема, 94% респондентів відповіли, що довіряють ветеранам, які повернуться після повномасштабної війни, 95% – довіряють військовим ЗСУ, а 96% – ветеранам АТО, які нині знову воюють.

Лише 2% українців заявили про недовіру до учасників антитерористичної операції, які знову воюють, а також до ветеранів повномасштабної війни.

Водночас 88% учасників опитування довіряють ветеранам АТО/ООС, які не воюють зараз, а 10% – не довіряють їм.

Понад 90% людей довіряють ветеранам, зокрема тим, які зараз воюють Соціологічна група "Рейтинг"

53% учасників опитування самі допускають, що можуть стати ветеранами у майбутньому, а 41% – заперечує таку можливість. 6% опитаних не змогли дати відповідь.

Цікаво, що у половини учасників опитування є рідні, які брали участь у російсько-українській війні у 2014-2021 роках. У 70% респондентів є близькі та рідні, які захищають країну зараз.

Опитування проведене з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Мінветеранів Соціологічна група "Рейтинг"

На думку учасників опитування, після повернення з фронту ветерани найімовірніше зіткнуться з проблемою психоемоційної нестабільності (86%), проблемами з фізичним здоров’ям і отриманням медичної допомоги (77%), а також відсутністю інклюзивного простору та адаптованого робочого місця (74%).

Серед інших потенційних труднощів, які називали респонденти, – проблеми з оформленням соціальних пільг, конфлікти у сім’ї, нерозуміння суспільства, відсутність роботи та зловживання алкоголем чи наркотиками тощо.

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України 2-5 березня 2024 року.

В опитуванні взяла участь тисяча респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Раніше соціологи також заявляли, що абсолютна більшість опитаних українців (96%) довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від ворога, а рівень поваги до них з боку суспільства залишається високим – 76%.

Також дослідники виявили, чи вважають українці мобілізацію "надмірною".