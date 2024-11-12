69% українців вважають, що освіта потребує реформ: найгірше ставлення – до 12 класів у школі

69% українців вважають, що освіту треба реформувати – опитування

69% українців вважають, що освіта у нашій країні потребує реформування. Найгірше люди ставляться до 12-річного навчання у школі та зменшення бюджетних місць у вишах.

Про це свідчать результати дослідження Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та Асоціації політичних психологів України, презентованого в пресцентрі "Інтерфакс-Україна".

Повністю та скоріше погоджуються із твердженням, що освіту треба реформувати, 69% респондентів, 5,9% – повністю та скоріше з ним не погоджуються, 23% – не змогли відповісти на питання, а 2,1% сказали, що їм байдуже.

31,2% опитаних позитивно оцінюють хід реформування освіти, а 27,3% – негативно.

Динаміка думки українців про необхідність реформування освіти Скріншот з відео "Інтерфакс-Україна"

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Профілізацію старшої школи українці оцінили доволі позитивно. 74,2% підтримали нововведення, і лише 4,2% виступили категорично проти нього.

До запровадження 12-річного навчання у школі ставлення гірше. 49,5% респондентів вбачають у ньому негатив, 27,5% – позитив. 10 років тому кількість противників і прихильників була іншою – 69,3% і 12,4% відповідно.

До зменшення бюджетних місць для вступу у виші негативно ставляться 49,1% українців, натомість схвалили таке рішення – 37,5%.

Ставлення до зменшення бюджетних місць у вишах Скріншот з відео "Інтерфакс-Україна"

Запровадження грантів на навчання добре оцінили 81,5% опитаних, а 4,8% нововведення не підтримали.

27,4% українців зазначили, що цьогорічна вступна кампанія пройшла без корупції, 41,7% з цим не погодилися.

Опитування щодо корупції під час вступної кампанії Скріншот з відео "Інтерфакс-Україна"

Щодо обмеження вступу для військовозобов’язаних, які намагаються отримати відстрочку, думки теж розділилися. 25,8% респондентів назвали такі заходи надмірними, 24% – достатніми, 17,9% – недостатніми.

Міністерству освіти і науки висловили довіру 34,6% українців, а 36,6% – установі не довіряють. Що ж до його очільника Оксена Лісового, то йому довіряють 21,9% опитаних, а 24,6% сказали про недовіру.

Опитування проводили 14-23 жовтня 2024 року. У ньому взяли участь 1513 респонденти віком від 18 років з підконтрольної українському уряду території. Похибка вибірки становить 3,2%.

Нагадаємо, батьки назвали 9 найбільших проблем у школах, серед них – нудні підручники та велике навантаження.