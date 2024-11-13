Від вабі-сабі до ШІ-мистецтва: 7 креативних трендів, які будуть актуальні у 2025 році

Експерти з креативних індустрій назвали 7 трендів, які будуть актуальні у 2025 році. Серед них "скромна простота", штучний інтелект, "темна естетика" та інші.

Щорічний прогноз "Креативні тренди 2025: Розширюючи горизонти" опублікувала провідна світова платформа стокового контенту Depositphotos.

Щоб запропонувати брендам і творцям контенту нові ідеї, платформа проаналізувала пошукові запити понад 42 мільйонів клієнтів у бібліотеці з понад 300 мільйонами файлів, вивчила маркетингове і креативне середовище та поспілкувалися з професіоналами в цих галузях.

"Наступний рік для креативної індустрії буде сповнений відсилань до різних епох, філософій та мистецьких течій. Високотехнологічне, ультрасучасне мистецтво співіснуватиме зі стародавньою, традиційною концепцією вабі-сабі. Історії в стилі нуар йтимуть пліч-о-пліч з гіперсентименталізмом, який зображує повсякденне життя в теплих, світлих тонах.

TikTok додасть естетику "дружнього хаосу", а розвиток ШІ-технологій прокладе шлях для проєктів, що поєднують фантазію з реальністю", – кажуть у Depositphotos.

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Головні тренди 2025 року

Нова сучасність – тренд, натхненний поколінням молодих митців

"Ультрасучасні зображення з ефектними елементами глибоко резонують з потребою міленіалів і зумерів в індивідуальності й ширшого культурного діалогу", – пояснює експерт із розвитку брендів Мартін Зарян.

Цей тренд передбачає змішування технік на кшталт гіперреалізму і скетчу, а також використання нестандартних колірних палітр, які привертають увагу яскравістю і незвичністю.

Клатеркор – естетика "дружнього хаосу"

На тлі "бунтівної" естетики brat мінімалізм відходить на другий план, адже покоління TikTok вважає його занадто безликим.

Ця аудиторія, за словами фахівців, відкидає стерильні образи брендів і не поспішає наводити лад у своїх оселях, а натомість цінує розкидані по кутках дрібнички, що розповідають унікальну історію та зберігають різні спогади.

Тренд cluttercore передбачає вінтажний максималізм у виборі зображень, еклектику в композиції та нотку ностальгії в музичному супроводі. Це підійде брендам, які не бояться бути автентичними й трохи чудернацькими, кажуть фахівці.

Гіперсентименталізм – як відображення людських емоцій

Популярність запитів на кшталт "мистецтво романтизму" або "закохана пара обіймається" у бібліотеці Depositphotos зросла майже вдвічі за останній час.

Щоб пояснити цю тенденцію, фахівці переглянули роботи фіналістів провідних конкурсів у світі реклами, таких як "Каннські леви", D&AD Awards та інших.

Оскільки інтерес аудиторії до сентиментальних наративів зростає, кампанії, які зосереджуються на почуттях клієнтів, а не на їхніх реальних потребах, мають більше шансів на успіх.

Мистецтво, народжене ШІ – приклад злиття фантазії та реальності

Популярність пошукового запиту "ШІ-мистецтво" цього року зросла на понад 1600%, кажуть у Depositphotos.

Зазвичай генеративне мистецтво – це реалістичні, високодеталізовані зображення речей, яких не існує в реальному світі. Йдеться також про використання декількох впізнаваних стилів у межах одного креативного проєкту.

Витончена гармонія з елементами традиційного вабі-сабі

"Автентичність природних матеріалів і проста краса знаходять відгук у креаторів і споживачів, а також допомагають встановити справжній зв’язок у віртуальному повсякденному житті", – розповідає креативний директор Ез Блейн.

Тренд "Витончена гармонія" відсилає до традиційних мистецтв і філософських течій, як-от вабі-сабі (естетика "скромної простоти") та ікіґай ("сенс життя").

Традиційні азійські концепції життя в гармонії з довкіллям набудуть нового значення в комунікації брендів у 2025 році.

Вони надихатимуть аудиторію завдяки перевіреним часом ідеям про те, як зробити повсякденне життя спокійнішим і комфортнішим, а також наповнюватимуть кампанії оптимістичним настроєм.

Назустріч темряві – з духом гранжу 90-х

Темна містика дедалі частіше стає центральною темою візуальної комунікації брендів. Готика, темне бароко, панк, постапокаліпсис – усі ці нещодавно відроджені естетики об’єднує таємнича атмосфера, темна колірна гама та концепція переходу.

"Чи не занадто песимістичний цей тренд?" – можете запитати ви. Аж ніяк! Палітра, побудована на фіолетовому та синьому кольорах, звуки ночі, церковний орган чи важкий рок, а також індустріальний гранж слугують лише фоном для того, щоб показати глядачам шлях до світла", – кажуть у Depositphotos.

Погляд з висоти – тренд, що спонукає до бачення світу з пташиного польоту

Шлях для цього тренду проклали фото планети з космосу, репортажні фото з дронів та флетлеї (фото предметів, розкладених на рівній поверхні, зроблені зверху).

У 2025 році люди потребуватимуть глибшого розуміння контекстів, тому зображення, зняті з вищих точок, які дозволяють побачити сцени у всій повноті, неодмінно приваблюватимуть глядачів.

"Звіт про креативні тренди є нашим флагманським щорічним проєктом, створеним, щоб ділитися сміливими ідеями зі спільнотою Depositphotos та креаторами по всьому світу.

Наша мета – додати брендам впевненості у майбутніх рішеннях, допомагаючи їм виділятися серед конкурентів та зосереджуватися на найважливішому: творчості", – поділилася керівниця відділу контент-маркетингу Depositphotos Марія Сібірцева.