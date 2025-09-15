Які стереотипи про материнство найбільше тиснуть на українських жінок? Результати опитування

Найпоширеніший стереотип - те, що жінка повинна бути ідеальною мамою, яка встигає все

Понад 80% українських жінок, які народжували, відчувають на собі суспільний тиск та очікування, що вони повинні бути "ідеальними матерями".

Про це свідчать результати опитування, проведеного громадською організацією "Генерація матерів Лада".

До вибірки потрапили жінки, у яких уже завершився період післяпологового відновлення, але вони ще детально пам’ятають різні його аспекти (від 1,5 до 7,5 місяця після пологів).

"Серед основних вимог та очікувань, які жінки відчули на собі в перші 2 місяці після пологів, найбільш поширеним стало очікування "ідеальної матері" – жінки, яка встигає доглядати і за дитиною, і за домом, і за собою, що відчула на собі майже половина (47%) респонденток", – йдеться у результатах опитування.

На другому місці серед суспільних стереотипів та очікувань опинилося переконання, що "декрет – це відпустка", тобто недооцінка материнства як роботи (41%).

Інші поширені очікування включали:

ідеалізацію материнства й замовчування його труднощів (32%);

потребу підтримання ідеальної чистоти вдома після народження дитини (32%);

вимоги щодо суворої дієти для грудного вигодовування (30%);

роль жінки як берегині домашнього затишку, що зобов’язує до хатньої роботи (23%);

"чоловік – годувальник" і пріоритетність кар’єри чоловіка, що змушує жінку відтермінувати або відмовитися від повернення на роботу (14%).

"Суспільство формує ілюзорні уявлення про материнство, які підтримує реклама, медіа та соцмережі. Після пологів реальність часто руйнує ці образи, що може спричинити глибоку фрустрацію та депресію.

Материнство – це важка праця, яку суспільство недооцінює. Однак саме вона формує емоційний і психологічний добробут дитини. Суспільство має не вимагати від жінок "бути ідеальними матерями", а створювати умови для їх підтримки й адаптації", – прокоментувала психологиня Оксана Королович.

Водночас 19% опитаних жінок зазначили, що не відчули жодних вимог.

Нагадаємо, у цьому ж опитуванні також досліджували психологічні проблеми, з якими зіштовхувались жінки після пологів. Загалом близько 96% українських жінок зазначили, що відчували подібні проблеми. Частина з них думала про смерть самогубство або завдання шкоди дитині.