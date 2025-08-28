Усі розділи
Підтримати УП

Майже 96% українських жінок після пологів відчувають психологічні труднощі – опитування

Тетяна Бугаєнко — 28 серпня, 16:39
Майже 96% українських жінок після пологів відчувають психологічні труднощі – опитування
Найбільше жінки нарікають на дратівливість, втому та нестачу енергії
halfpoint/Depositphotos

Близько 96% українських жінок відчувають психологічні проблеми впродовж двох місяців після народження дітей.

Частина з них думала про смерть самогубство або завдання шкоди дитині.

Про це свідчать результати опитування, проведеного громадською організацією "Генерація матерів Лада".

Як повідомили "УП. Життя" у ГО, до вибірки потрапили жінки, у яких уже завершився період післяпологового відновлення, але вони ще детально пам’ятають різні його аспекти (від 1,5 до 7,5 місяця після пологів).

Читайте також :
Жінки, які мають передменструальні розлади, більш схильні до післяпологової депресії – вчені
РЕКЛАМА:

Що показало опитування?

Згідно з результатами дослідження, найчастіше жінки зіштовхувалися з такими станами:

  • нестача енергії чи втома (74%);
  • дратівливість (73%);
  • плаксивість (73%);
  • апатія чи втрата інтересу або задоволення (72%);
  • порушення сну – безсоння чи гіперсомнія (70%);
  • тривожність чи страх (65%);
  • пригнічений настрій (61%)
  • труднощі з концентрацією (43%);
  • безпорадність і відчай (42%);
  • безпричинна зміна настрою (35%);
  • відчуття нікчемності чи провини (28%).
Читайте також :
10 симптомів після пологів, які не варто ігнорувати

Крім цього, кожна 11-та жінка думала про смерть, самогубство чи суїцидальний план (9%). Також кожна 14-та жінка думала про завдання шкоди дитині (7%).

В опитуванні жінок також попросили зазначити, яким чином вони справлялись із цими станами.

Найбільш популярними способами зарадити психологічним труднощам були:

  • відволікання на інші справи (57% респонденток);
  • звернення за підтримкою до близьких (45%);
  • звернення по професійну допомогу до лікаря або психолога (7%);

Крім того, 18% жінок взагалі нічого не робили, щоб допомогти собі.

Під час представлення результатів дослідження заступник міністра охорони здоров’я України Євген Гончар зазначив, що у відомстві вже готують зміни до процедурних документів, аби посилити допомогу жінкам після пологів.

"Ми у наступному році оновимо наші умови закупівлі, специфікацію до пакетів програми медичних гарантій у частині пакета допологової підтримки.

Я думаю, це допоможе профілактувати післяпологову депресію, яка є важливою проблемою", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, як проявляється післяпологова депресія та яким чином її лікувати.

Читайте також :
У США схвалили перші пігулки від післяпологової депресії
Реклама:

Головне сьогодні