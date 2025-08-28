Майже 96% українських жінок після пологів відчувають психологічні труднощі – опитування
Близько 96% українських жінок відчувають психологічні проблеми впродовж двох місяців після народження дітей.
Частина з них думала про смерть самогубство або завдання шкоди дитині.
Про це свідчать результати опитування, проведеного громадською організацією "Генерація матерів Лада".
Як повідомили "УП. Життя" у ГО, до вибірки потрапили жінки, у яких уже завершився період післяпологового відновлення, але вони ще детально пам’ятають різні його аспекти (від 1,5 до 7,5 місяця після пологів).
Що показало опитування?
Згідно з результатами дослідження, найчастіше жінки зіштовхувалися з такими станами:
- нестача енергії чи втома (74%);
- дратівливість (73%);
- плаксивість (73%);
- апатія чи втрата інтересу або задоволення (72%);
- порушення сну – безсоння чи гіперсомнія (70%);
- тривожність чи страх (65%);
- пригнічений настрій (61%)
- труднощі з концентрацією (43%);
- безпорадність і відчай (42%);
- безпричинна зміна настрою (35%);
- відчуття нікчемності чи провини (28%).
Крім цього, кожна 11-та жінка думала про смерть, самогубство чи суїцидальний план (9%). Також кожна 14-та жінка думала про завдання шкоди дитині (7%).
В опитуванні жінок також попросили зазначити, яким чином вони справлялись із цими станами.
Найбільш популярними способами зарадити психологічним труднощам були:
- відволікання на інші справи (57% респонденток);
- звернення за підтримкою до близьких (45%);
- звернення по професійну допомогу до лікаря або психолога (7%);
Крім того, 18% жінок взагалі нічого не робили, щоб допомогти собі.
Під час представлення результатів дослідження заступник міністра охорони здоров’я України Євген Гончар зазначив, що у відомстві вже готують зміни до процедурних документів, аби посилити допомогу жінкам після пологів.
"Ми у наступному році оновимо наші умови закупівлі, специфікацію до пакетів програми медичних гарантій у частині пакета допологової підтримки.
Я думаю, це допоможе профілактувати післяпологову депресію, яка є важливою проблемою", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, як проявляється післяпологова депресія та яким чином її лікувати.