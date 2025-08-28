Майже 96% українських жінок після пологів відчувають психологічні труднощі – опитування

Найбільше жінки нарікають на дратівливість, втому та нестачу енергії

Близько 96% українських жінок відчувають психологічні проблеми впродовж двох місяців після народження дітей.

Частина з них думала про смерть самогубство або завдання шкоди дитині.

Про це свідчать результати опитування, проведеного громадською організацією "Генерація матерів Лада".

Як повідомили "УП. Життя" у ГО, до вибірки потрапили жінки, у яких уже завершився період післяпологового відновлення, але вони ще детально пам’ятають різні його аспекти (від 1,5 до 7,5 місяця після пологів).

РЕКЛАМА:

Що показало опитування?

Згідно з результатами дослідження, найчастіше жінки зіштовхувалися з такими станами:

нестача енергії чи втома (74%);

дратівливість (73%);

плаксивість (73%);

апатія чи втрата інтересу або задоволення (72%);

порушення сну – безсоння чи гіперсомнія (70%);

тривожність чи страх (65%);

пригнічений настрій (61%)

труднощі з концентрацією (43%);

безпорадність і відчай (42%);

безпричинна зміна настрою (35%);

відчуття нікчемності чи провини (28%).

Читайте також : 10 симптомів після пологів, які не варто ігнорувати

Крім цього, кожна 11-та жінка думала про смерть, самогубство чи суїцидальний план (9%). Також кожна 14-та жінка думала про завдання шкоди дитині (7%).

В опитуванні жінок також попросили зазначити, яким чином вони справлялись із цими станами.

Найбільш популярними способами зарадити психологічним труднощам були:

відволікання на інші справи (57% респонденток);

звернення за підтримкою до близьких (45%);

звернення по професійну допомогу до лікаря або психолога (7%);

Крім того, 18% жінок взагалі нічого не робили, щоб допомогти собі.

Під час представлення результатів дослідження заступник міністра охорони здоров’я України Євген Гончар зазначив, що у відомстві вже готують зміни до процедурних документів, аби посилити допомогу жінкам після пологів.

"Ми у наступному році оновимо наші умови закупівлі, специфікацію до пакетів програми медичних гарантій у частині пакета допологової підтримки.

Я думаю, це допоможе профілактувати післяпологову депресію, яка є важливою проблемою", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, як проявляється післяпологова депресія та яким чином її лікувати.