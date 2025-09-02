Лише 25% татів стабільно бере участь у догляді за новонародженою дитиною: опитування жінок

Близько 25% татів (1 із 4) постійно виконують певні обов’язки з догляду за немовлям.

Батьки частіше долучаються до більш емоційної взаємодії з дитиною, тоді як годування, гігієна, вкладання спати, що є більш рутинними, здебільшого залишаються на матері або інших членах родини.

Про це йдеться у дослідженні "Якість відновлення жінки після пологів", проведеного громадською організацією "Генерація матерів Лада" у 2024-2025 роках.

Кількість батьків, що беруть участь у догляді "часто" й "іноді", рідко перевищує половину від загальної кількості.

Проведення часу з дитиною (розмови, співи, носіння на руках) має найвищу залученість: 25% батьків постійно проводять з нею час, 39% – часто, 22% – іноді. Лише 4% беруть участь разово, а 1% ніколи не займається цим.

РЕКЛАМА:

Найвища регулярна залученість спостерігається в питаннях медичного догляду: 32% батьків постійно беруть участь, 19% – часто, а 17% – іноді. Разова участь становить 12%, і ще 12% узагалі не долучаються до цих активностей.

Коли йдеться про гігієнічні процедури для дитини, 23% батьків постійно беруть в цьому участь, ще 27% долучаються часто, а 26% – іноді. Тобто половина батьків регулярно займається гігієною дитини, водночас майже кожен десятий (9%) долучається лише разово, а 6% узагалі не беруть участі.

У прогулянках на вулиці постійно бере участь 21% батьків, 27% роблять це часто, а 28% – іноді. 10% беруть участь разово, а 5% не долучаються до прогулянок узагалі.

Лише 14% батьків постійно долучаються до організації сну, 25% – часто, 29% – іноді, а 11% долучаються разово, й 12% узагалі не беруть участі.

Годування (зцідженим молоком або сумішшю) має найменшу залученість: лише 9% батьків постійно беруть участь, 13% – часто, а 19% – іноді. Водночас 39% ніколи не долучаються до годування, що може бути пов’язано з грудним вигодовуванням або традиційними установками.

За словами фахівців, відсутність участі батьків у більшості аспектів догляду після пологів підкреслює, що основний обсяг повсякденних обов’язків у перші місяці життя дитини лягає на матерів, навіть якщо батьки проживають разом і беруть певну участь у догляді.

"Більшість сімей досі функціонують у вертикальних стосунках, де жінка займає підлеглу роль. Важливо переходити до партнерської моделі, де обов’язки й відповідальність розподілені рівномірно", – прокоментувала психологиня Оксана Королович.

У дослідженні взяли участь 713 українок, які нещодавно народили дітей на підконтрольній Україні території.

Більшість жінок (69%) повідомила про постійне проживання з чоловіком або партнером протягом перших двох місяців після пологів.

Про часткове проживання в цей період зазначили 17% жінок, тоді як 11% не проживали разом з партнером. Ще 4% респонденток вказали, що не мають чоловіка або партнера.

Варто врахувати, що на наявність партнера й можливість спільного проживання впливали реалії війни.

Опитані зазначили, що більше ніж половина батьків була у відпустці протягом перших 14 днів у зв’язку з народженням дитини.

28% батьків скористалися відпусткою на роботі тривалістю до 14 днів після народження дитини, ще 20% – не брали офіційної відпустки, але були з родиною в цей період. Крім того, 12% батьків не працювали на момент народження дитини, що дало їм змогу залишитися із сім’єю без потреби оформлювати відпустку.

Водночас 35% батьків не брали такої відпустки й не були постійно присутні в перші дні після народження дитини, хоча вона передбачена статтею 77-3 Кодексу законів про працю і статтею 19-1 Закону України "Про відпустки".

Ще 5% респонденток зазначили, що не мають чоловіка або партнера.

Більшість жінок (72%) також отримувала деяку сторонню допомогу від родичів або інших осіб для догляду за дитиною чи розв’язання побутових питань у перші 2 місяці після пологів: 33% отримували таку підтримку часто, а 39% – іноді.

Водночас 28% жінок зазначили, що не мали жодної сторонньої допомоги в цей період.

Труднощі у стосунках після пологів

Значна частина жінок (60%) мала труднощі в стосунках із чоловіком чи партнером після народження дитини. Це може проявлятися через непорозуміння, конфлікти, образи або сварки. Близько 16% респонденток зізналися, що такі труднощі виникали часто, тоді як 44% відчували їх іноді.

"Часто післяпологова криза супроводжується емоційною ізоляцією, що є ризиком для стосунків у парі. Іноді жінка навіть змушена робити вибір між дитиною та партнером. Чоловік може відчувати, що його витісняють зі стосунків, а жінка – що залишається одна.

Щоб уникнути кризи, важливо проводити психоедукаційну роботу не лише з жінкою, а й із партнером: як коректно реагувати на емоційні прояви жінки, як правильно підтримати її в післяпологовий період і як брати участь у догляді за дитиною", – зазначила психологиня Оксана Королович.

Жінки, які постійно й частково проживають з партнером, зазвичай мають меншу тривалість психологічних труднощів. Лише 14% і 15% з них відзначають, що труднощі тривали більше ніж два тижні майже щодня, тоді як серед жінок, які не проживають з партнером, цей показник значно вищий – 25%.

Жінки, які проживають з партнером, частіше зазначають, що труднощі зникли через 1–2 тижні (8% мали щоденні труднощі й 38% – періодичні).

Тенденція до невизначеності в оцінці тривалості труднощів помітна серед жінок, які не мають партнера. Вони частіше обирають відповідь "важко відповісти" (20%), що може свідчити про складність у розумінні свого емоційного стану або його ідентифікації.

Жінки, що проживали із чоловіком або партнером постійно або частково, мають здебільшого однакові показники тривалості психологічних труднощів.

Нагадаємо, раніше в ООН підрахували, що жінки досі виконують у 2,5 раза більше неоплачуваної роботи, ніж чоловіки.