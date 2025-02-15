"Людина-калькулятор": 14-річний індієць встановив шість світових рекордів зі швидкого обчислення

Юнак каже, що щодня займається ментальною арифметикою від п'яти до шести годин

14-річний Аарян Шукла з Індії встановив шість світових рекордів з обчислення подумки.

Зокрема підліток за майже 31 секунду додав 100 чотиризначних чисел. У Книзі рекордів Гіннеса кажуть, що хлопець зробив це швидше, ніж числа встигли би ввести на калькуляторі.

Фото: Книга Рекордів Гіннеса

Аарян Шукла встановив одні з найскладніших світових рекордів в обчисленнях під час зйомок італійського телесеріалу Книги рекордів у Дубаї. Хлопцеві вдалося стати найшвидшим у:

додаванні подумки 100 чотиризначних чисел – 30,9 секунди;

додаванні подумки 200 чотиризначних чисел – 1 хвилина 9,7 секунди;

додаванні подумки 50 п'ятизначних чисел – 18,7 секунди;

діленні подумки 20-значне число на десятизначне число десять разів – 5 хвилин 42 секунди;

множенні подумки двох п'ятизначних чисел десять разів – 51,7 секунди;

множенні подумки двох восьмизначних чисел десять разів – 2 хвилини 35,4 секунди.

"Я почуваюся чудово і пишаюся тим, що тепер офіційно неймовірний. Для мене це було мрією", – поділився враженнями Аарян.

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За незвичайну навичку швидкого обчислення в Книзі рекордів Гіннеса хлопця прозвали "людиною-калькулятором".

Підліток зізнався, що щодня тренувався та брав участь у змаганнях, щоб покращити свої навички.

"Щоденні тренування є одним із важливих аспектів підготовки до змагань, тому я тренуюся близько п’яти-шести годин на день", – розповів Аарян.

Крім щоденних занять, підліток має шкільні завдання, тому для збереження балансу вважає важливим відпочинок. Юнак каже, що йому вдається зберігати спокій та зосередженість завдяки медитаціям.

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У вільний час рекордсмен полюбляє читати, особливо природничі та містичні твори, а також грати у відеоігри та крикет.

"Я також люблю подорожувати, і завдяки ментальній арифметиці мандрую багатьма країнами", – зізнається Аарян.

Батьки "людини-калькулятора" розповіли, що талант сина до швидкого обчислення виявили, коли той був ще маленьким.

"З дитинства йому дуже добре вдавалося обчислювати. Він полюбляв вчитися і грати з числами. У шість років він почав практикувати розумові обчислення, і йому це добре вдавалося. У вісім років ми поїхали на міжнародний конкурс, де він отримав нагороди. Відтоді Аарян став чемпіоном світу і навіть є одним із членів правління Глобальної асоціації ментальних калькуляторів (GMCA)", – поділилася мама рекордсмена.

Тато юнака визнав, що через любов сина до цифр та розрахунків йому з дружиною доводиться слідкувати за тим, щоб хлопець не перевантажувався під час занять.

"[Як чемпіон світу та рекордсмен] тепер він також має нести певну відповідальність. Отже, це баланс між його віком і його обов’язками. Коли ти здобуваєш такий великий успіх у ранньому віці, тобі доведеться нести цю відповідальність і представляти себе та свою країну", – вважає тато Ааряна.

Нагадаємо, 12-річний хлопчик зі США встановив світовий рекорд, здійснивши ядерний синтез у своїй ігровій кімнаті. Через це до нього навідалися з Федерального бюро розслідувань.