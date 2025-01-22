Скільки українців пишаються своїм громадянством? Опитування

91% громадян України заявили, що "дуже пишаються" або "скоріше пишаються" своїм українським громадянством. Це на 23% більше порівняно з 2015 роком, коли гордість відчували 68% опитаних.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року.

Порівняно з 2000 роком частка тих, хто пишається українським громадянством, зросла у західному регіоні з 76% до 95%, у центральному – з 63% до 93%, у південному – з 55% до 92%, у східному – з 67% до 83%

Частка тих, хто пишається державними символами України, також зросла: Прапором України пишаються 64% опитаних (26% у 2011 році), Гербом – 63,5% (25% у 2011 році), Гімном – 61% (22,5% у 2011 році).

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Особливо помітно зростання гордості за державну мову, яка отримала підтримку 65% респондентів порівняно з 32% у 2011 році.

Найбільша гордість за національні символи України спостерігається на заході країни. Там Прапором пишаються 73%, Гербом – 72%, Гімном – 70%, державною мовою – 76%, гривнею – 58%. На Півдні країни ці показники нижчі: Прапором пишаються 54%, Гербом – 49%, Гімном – 51%, державною мовою – 50%, гривнею – 30%.

Представники молодших вікових груп частіше, ніж представники старших вікових груп, пишаються державними символами України та атрибутами незалежної держави. Наприклад, 69% респондентів до 30 років пишаються Прапором, тоді як серед осіб старше 60 років цей показник складає 61%.

Опитування охопило 2016 респондентів віком від 18 років, що проживають у 22 областях України та місті Київ. Опитування проводилось за стратифікованою багатоступеневою вибіркою, і теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше ми розповідали, скільки в Україні осіб без громадянства та охочих його набути.