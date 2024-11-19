Адвокатка заявила, що місцеві бояться говорити про насильство в спецшколі на Тернопільщині: деталі справи

Адвокатка Інна Мірошниченко стверджує, що землею Новосільської спеціальної школи на Тернопільщині, де раніше виявили численні порушення, користується "місцевий агромагнат".

За її словами, місцеві бояться свідчити про насильство над вихованцями закладу через залякування аграрія.

Про це Інна Мірошниченко повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Мірошниченко стверджує, що чоловік заступниці директорки закладу користується землею, яку спецшкола безкоштовно отримала від держави. Йдеться про 19 гектарів, які звільнені від оподаткування.

"Він майже безкоштовно користується цією землею. Тому вони зацікавлені в тому, аби в інтернаті були діти. Він "тримає" там увесь "район". Більшість людей, які готові були давати свідчення, бояться, бо їм там жити", – заявила адвокатка.

РЕКЛАМА:

Крім того, адвокатка Інна Мірошниченко заявила, що правоохоронцям не вдалося підтвердити факти насильства над дітьми у Новосільській спеціальній школі. Однак у поліції Тернопільщини заперечили.

"На сьогодні у рамках кримінальних проваджень проводяться слідчі дії, призначено відповідні експертизи.

Триває досудове розслідування. Поліцейські закликають громадськість не спекулювати на цій темі та не розповсюджувати неправдиву інформацію", – зауважили у пресслужбі Головного управління Нацполіції Тернопільської області.

Читайте також : Душ раз на тиждень і туалет без дверей: опублікували фото умов у спецшколі на Тернопільщині

У телефонній розмові з "УП. Життя" директорка спеціальної школи Дар’я Коменда підтвердила, що землю закладу використовує тамтешній підприємець.

"Це аграрій, який працює з багатьма людьми, який ніколи нікому не погрожував. У нас із ним укладений договір про співпрацю", – розповіла вона.

У коментарі Дар’я Коменда описала ділянки спецзакладу як "горбики, на яких нічого не росте". За її словами, цю землю "не хотіли обробляти жодні фермери", крім згаданого аграрія.

"У нас є рахунки, на які кожного року передає (йдеться про аграрія – ред.) гроші, але дає більше, ніж іншим пайовикам. Того року ще подарував нам машину", – поділилася очільниця школи.

Також директорка заявила, що насильства у закладі немає, але адміністрація планує "подавати в суд". Редакції "УП. Життя" не вдалося з’ясувати, чому школа планує звертатися до суду, оскільки Дар’я Коменда неочікувано завершила розмову.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування фактів порушення прав дітей та насильства щодо них у Новосільській спецшколі на Тернопільщині.

Зокрема, поліціянти відкрили провадження щодо сексуального насильства та незаконного поміщення здорової людини в психіатричний заклад.