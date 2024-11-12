Лубінець пригрозив відповідальністю посадовцям за бездіяльність щодо порушень у закладах для дітей

Омбудсмен нагадав посадовцям про відповідальність за перешкоджання діяльності та бездіяльність

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пригрозив посадовцям обласних військових адміністрацій відповідальністю за бездіяльність після виявлення численних порушень у закладах для дітей на Львівщині та Тернопільщині.

"Якщо не буде юридичної реакції та конкретних дій з боку ОВА на мої подання, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, – це може розцінюватися як перешкоджання моїй діяльності", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

За його словами, за незаконний вплив на Уповноваженого передбачена кримінальна відповідальність. Крім того, невиконання законних вимог омбудсмена чи його представників може тягти за собою адміністративну відповідальність.

"Тому замість того, щоб шукати виправдання та закривати очі на наявні проблеми, органи влади повинні працювати над усуненням порушень!" – наголосив Дмитро Лубінець.

Він додав, що ситуації щодо виявлених порушень будуть надалі перебувати під контролем офісу омбудсмена.

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Нагадаємо, під час брифінгу 11 листопада представниця Уповноваженого з прав людини Ірина Суслова розповіла про порушення, які виявили і в притулку Служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації. Там працюють медичні фахівці без ліцензії, а інші співробітники закладу карають дітей утриманням в ізоляторі.

У притулку перевищують встановлені законом вимоги щодо максимального терміну перебування дітей, які зазнають порушення особистого простору, фізичного та психологічного насильства, а також дискримінації.

Після оприлюднення результатів перевірки у Львівській ОВА заперечили інформацію про порушення та розповіли про діяльність закладу, що Дмитро Лубінець назвав маніпуляцією.

Зголом в обласній адміністрації вимагали публічних вибачень, адже, за їхніми словами, звіт за результатами моніторингового візиту отримали на шість днів пізніше, ніж повідомляв омбудсмен.

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Також представниця омсбудмена розповіла нові деталі щодо порушень у Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі, що на Львівщині.

Під час перевірки там виявили факти фізичного та психологічного насильства, зокрема залякування дітей психіатричною лікарнею.

"Один хлопчик, наприклад, розповів, що вважає покарання побиттям палицею нормальним, бо, на його думку, порушення правил виправдовує насильство з боку керівництва", – розповіла Суслова.

Також моніторингова комісія отримала свідчення про те, що працівники закладу вводили вихованцями без медичних показань препарати, які спричиняють втрату рухової активності.

Крім того, у дітей навчально-реабілітаційного центру немає зубних щіток, пасти та туалетного паперу. За словами співробітників закладу, діти вживають в їжі туалетний папір, тому його немає у вільному доступі.

Раніше одну з працівниць центру притягли до кримінальної відповідальності за побиття дитини. Також триває досудове розслідування сексуального насильства над дітьми щодо директора закладу.

У Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради під час візиту представники омбудсмена виявили відсутність належної організації освітнього процесу дітей. Вихованці з особливими освітніми потребами здебільшого мали протерміновані документи про інвалідність.

За словами представниці омбудсмена, деякі з них навчаються в закладі протягом 10 років, але не можуть читати, рахувати і не знають літер. Працівники називають виховацнів"скотами", "інвалідами", "неповносправними", каже Ірина Суслова.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження внаслідок візиту. Зокрема поліціянти розслідують сексуальне насильство та незаконне поміщення здорової людини в психіатричний заклад.