В одному з найбільших аеропортів Японії затримали понад 200 рейсів через зникнення ножиць

17 серпня в одному з найбільших аеропортів Японії Новому Тітосе на острові Хоккайдо на дві години припинили всі перевірки безпеки через зникнення пари ножиць з магазину.

Про це пише BBC та The Independent.

Цей інцидент стався у піковий час, коли аеропорт був переповнений пасажирами, що поверталися додому після святкування японського фестивалю Бон – традиційного свята вшанування предків.

Велика кількість пасажирів була змушена повторно проходити перевірку безпеки, що ще більше ускладнило ситуацію: 36 рейсів було скасовано, 201 авіапольот затриманий.

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Керівництво аеропорту повідомило, що ножиці зникли з магазину, розташованого в зоні вильоту, приблизно о 10 годині ранку. Наступного ранку їх знайшов співробітник того ж магазину, однак в аеропорту оголосили про це лише 19 серпня.

Аеропорт Новий Тітосе є одним із найбільших транспортних вузлів Японії, у 2022 році він обслуговував понад 15 мільйонів пасажирів.

Пасажири, що постраждали через скасування та затримки рейсів, висловлювали своє розчарування і сподівання на покращення організації безпеки в майбутньому.

"Нам не залишається іншого вибору, окрім як чекати, але я дуже сподіваюся, що вони стануть більш обережними. Зараз так багато причин для хвилювання... І я не почуватимусь у безпеці, поки не дістанусь додому", – поділився враженнями один з пасажирів.

Японське Міністерство транспорту вже ініціювало розслідування інциденту з метою запобігти таким ситуаціям у майбутньому.

Представники аеропорту визнали, що проблема виникла через погану організацію зберігання товарів у магазині та наголосили на важливості дотримання всіх протоколів безпеки.

Раніше ми розповідали, як авіакомпанія втратила собаку пасажирки в одному з найзавантаженіших аеропортів світу.