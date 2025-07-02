Геологи спрогнозували появу нового океану на Землі: як і де він виникне
На території Африки вчені зафіксували геологічні процеси, що в перспективі можуть призвести до розколу континенту. Як наслідок, на мапі світу виникне новий океан.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Geoscience, пише Popular Science.
Дослідження проводила команда з десяти установ під керівництвом геологині з Університету Свонсі Емми Воттс. Науковці вирушили до Ефіопії, а саме, до регіону Афар, де сходяться три тектонічні плити. Вони зібрали 130 зразків гірських порід.
Науковці проаналізували їх та провели моделювання, щоб дослідити динаміку руху земної кори та мантії в цьому районі.
Зібрані дані вказують на те, що внаслідок руху тектонічних плит африканський континент врешті розділиться, а між його частинами утвориться новий океанічний басейн. Щоправда, вчені поки не готові сказати, за скільки часу це станеться.
"Це станеться приблизно за мільйоні років. Сподіваємося, наша наступна робота дасть змогу зробити точніші оцінки", – зауважила авторка дослідження Емма Воттс.
За словами дослідників, зміни у тектонічних плитах незворотні і людство ніяк не може на них вплинути.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який з континентів рухається найшвидше.