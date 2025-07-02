Геологи спрогнозували появу нового океану на Землі: як і де він виникне

Новий океан з'явиться на мапі світу не швидше ніж за мільйон років, вважають науковці

На території Африки вчені зафіксували геологічні процеси, що в перспективі можуть призвести до розколу континенту. Як наслідок, на мапі світу виникне новий океан.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Geoscience, пише Popular Science.

Дослідження проводила команда з десяти установ під керівництвом геологині з Університету Свонсі Емми Воттс. Науковці вирушили до Ефіопії, а саме, до регіону Афар, де сходяться три тектонічні плити. Вони зібрали 130 зразків гірських порід.

Науковці проаналізували їх та провели моделювання, щоб дослідити динаміку руху земної кори та мантії в цьому районі.

Зібрані дані вказують на те, що внаслідок руху тектонічних плит африканський континент врешті розділиться, а між його частинами утвориться новий океанічний басейн. Щоправда, вчені поки не готові сказати, за скільки часу це станеться.

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"Це станеться приблизно за мільйоні років. Сподіваємося, наша наступна робота дасть змогу зробити точніші оцінки", – зауважила авторка дослідження Емма Воттс.

За словами дослідників, зміни у тектонічних плитах незворотні і людство ніяк не може на них вплинути.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який з континентів рухається найшвидше.