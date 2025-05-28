За останні 20 років п’ята частина світового океану стала темнішою: чому це тривожна тенденція

За останні 20 років п’ята частина світового океану стала темнішою. Внаслідок цього звузилася смуга води, в якій можуть жити організми, що залежать від сонячного світла.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Global Change Biology, пише The Guardian.

Науковці пояснюють: більшість морського життя зосереджена у верхніх шарах води, в які проникає достатньо світла для фотосинтезу.

Хоча теоретично сонячне світло може досягати до кілометра глибини, на практиці фотосинтез припиняється нижче 200 метрів.

Найактивніше у процесі фотосинтезу беруть участь мікроскопічні водорості – фітопланктон. Вони – основа більшості морських харчових ланцюгів і виробляють майже половину всього кисню на планеті. Тому саме тут харчуються, полюють і розмножуються риби, морські ссавці та інші істоти.

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"Морські організми використовують світло майже для всього: для полювання, розмноження, синхронізації репродуктивних циклів. Світло – це ключ до їхньої біології. Але зі зменшенням світла їм доводиться підніматися ближче до поверхні, простору стає менше, тож вони буквально стискаються у верхніх шарах води", – пояснив біолог Томас Девіс.

У своєму дослідженні науковці використали супутникові дані та алгоритми, які оцінюють ступінь проникнення світла у морські води, щоб визначити глибину фотичних зон (освітлений сонцем верхній шар води).

Виявилось, що за 20 років потемнішала п'ята частина (21%) площі світового океану. На 9% території фотична зона зменшилася на 50 метрів, а у 2,6% – на 100 метрів.

Якщо переносити це у кілометри, то загалом йдеться про площу в 75 мільйонів квадратних кілометрів океану. Для порівняння, це відповідає площі Європи, Африки, Китаю та Північної Америки разом узятих.

Ймовірними факторами науковці називають глобальне потепління та зміну океанічних течій.

Професор Олівер Целінскі, директор Інституту досліджень Балтійського моря імені Лейбніца в Німеччині, назвав потемніння океанів тривожною тенденцією.

"Такі зміни можуть порушити морські харчові ланцюги, змінити ареали проживання видів та ослабити здатність океану підтримувати біорізноманіття і регулювати клімат.

Особливо вразливими є прибережні моря, що найближчі до людської діяльності. Їхня стійкість критично важлива як для екосистем, так і для добробуту людей", – зазначив науковець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в ході підводних місій людство дослідило лише близько 0,0001% океану.