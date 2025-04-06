Який з континентів рухається найшвидше? Дослідники дали відповідь

Австралія є "найшвидшим" континентом на Землі, який щороку зміщується на північ приблизно на 7 сантиметрів. Приблизно на таку довжину за рік відростає людське волосся чи нігті.

Для порівняння, інші континенти рухаються в середньому по 1,5 сантиметра у рік, повідомляє IFL Science.

Дрейф материків відображається на роботі інструментів геолокації, які визначають їхнє місцеперебування за фіксованою схемою координат. Через зміщення суші інструменти геолокації можуть працювати некоректно.

До прикладу, до 2017 року Австралія використовувала координати з 1994 року. За 23 роки вони розійшлися з тектонічною плитою на 1,6 метра. Через це довелось оновити систему координат.

Загалом континенти постійно перебувають у русі, хоча люди цього й не відчувають. Це зумовлено рухом тектонічних плит, які то врізаються одна в одну, то розходяться.

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Австралія лежить на частині Індо-Австралійської тектонічної плити, яка включає не лише Австралію та острів Тасманія, а й частину Нової Гвінеї, Нової Зеландії. Щороку вона зміщується на північ.

Науковці припускають, що Індо-Австралійська плита може врізатися у нижню частину Євразійської плити та утворити новий континентальний масив – "Австразію". Однак на це знадобиться декілька мільйонів років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що У Тихому океані на глибині понад 2500 метрів вчені знайшли екосистему, яка виживає в екстремальних умовах.