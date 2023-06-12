Німкеня подала позов на виробника COVID-вакцини Pfizer через побічні дії від щеплення

Громадянка Німеччини вимагає відшкодування збитків за ймовірні побічні ефекти після щеплення COVID-вакциною Comirnaty, виробництва Pfizer та BioNTech.

Про це повідомляє Reuters.

Німкеня вимагає у кампанії 150 тис. євро у якості компенсації за нібито нанесені їй тілесні ушкодження.

Позивачка стверджує, що через вакцину вона відчувала біль у верхній частині тіла, набряклість кінцівок, втому та порушення сну.

Німецький фармацевтичний закон стверджує, що виробники ліків або вакцин несуть відповідальність за відшкодування збитків за побічні ефекти, лише якщо "медична наука" доводить, що їхні продукти завдають непропорційної шкоди порівняно з їхніми перевагами, або якщо інформація на етикетці неправильна.

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У компанії BioNTech, яка має ліцензію на продаж у Німеччині ін'єкцій, розроблених нею спільно з Pfizer, заявили, що після ретельного розгляду дійшли висновку, що справа безпідставна.

Зазначається, що близько 1,5 мільярда людей отримали щеплення у всьому світі, зокрема понад 64 мільйони в Німеччині.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) стверджує, що вакцина Comirnaty від BioNTech, яку найчастіше використовують у західному світі, безпечна у використанні.

В ЕМА підтвердили переваги всіх щеплень проти COVID, які вона схвалила, зазначивши, що лише за перший рік пандемії вакцини допомогли врятувати майже 20 млн життів у всьому світі.

Зазначається, що існує дуже невеликий ризик двох типів запалення серця у молодих людей після вакцинації Pfizer. Найпоширенішими тимчасовими побічними ефектами є головний біль, лихоманка, втома та біль у м’язах.

Неочікувані побічні ефекти трапляються рідко.

Утім, безпрецедентна швидкість, з якою вакцини проти COVID розроблялися під час пандемії, могла призвести до того, що потенційні незвичайні побічні ефекти не виявлялися так швидко, як це могло бути під час традиційно тривалих випробувань.

EMA заявила, що під час прискореної оцінки моніторинг безпеки не був порушений.

Агентство зареєструвало майже 1,7 млн повідомлень про побічні ефекти, це приблизно 0,2 випадків на кожні 100 введених доз.

Утім, німецькі юридичні компанії продовжують подавати позови від імені клієнтів, які вимагають відшкодування збитків за ймовірні побічні ефекти вакцин проти COVID-19.

Зокрема, у Німеччині підготували біля 300 справ. Кілька подібних проваджень було порушено в Італії.

Тим часом перше слухання у справі німецького суду проти BioNTech, яке призначили на 11 червня 2023, було відкладено після того, як адвокат позивача подав клопотання про недовіру суддям. У суді зазначили, що запит можуть розглядати кілька днів. Нову дату слухань не повідомили.