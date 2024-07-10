У два роки знав напам’ять хімічні елементи: у США хлопець вступив до вишу у 12 років

12-річний Суборно розпочне навчання в університеті з серпня цього року

Суборно Ісаак Барі з США у свої 12 років уже успішно завершив навчання у школі і з наступного навчального року почне здобувати освіту в Нью-Йоркському коледжі, де отримав повне фінансування.

За словами рідних Суборно, хлопчик вимовив своє перше слово у віці 6 місяців, а вже в два роки знав напам’ять періодичну таблицю хімічних елементів, пише The Washington Post.

Хлопець він ніколи не відвідував дитячий садочок, але в початковій школі "завжди почувався занадто сильним для звичайних уроків".

Він отримав популярність ще у віці двох років, коли дав інтерв’ю віце-президенту Міського коледжу Нью-Йорка – Суборно з легкістю перелічував назви хімічних елементів.

У віці чотирьох років Суборно отримав лист визнання від тогочасного президента США Барака Обами, завдяки чому здобув міжнародне визнання.

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У сім років хлопчик на запрошення Університету Мумбаї провів лекцію з фізики для студентів навчального закладу.

Хлопець із Генеральним консулом Індії в США sobornobari/Instagram Випускний зі школи sobornobari/Instagram

"Дуже швидко ми зрозуміли, що він може взяти на себе набагато більше, ніж звичайна дитина", – сказала директорка з консультування у вільному шкільному окрузі Malverne Union Ребекка Готтесман.

Тому в навчальному закладі вирішили перевести Суборно на гібридне навчання – хлопець вчився разом зі старшими класами в першій половині дня, а післяобідній час проводив з однолітками.

"Мені було приємно спілкуватися з людьми, які були старші за мене. Я справді почувався як удома, незалежно від того, чи був я з 10- чи 11-річними дітьми, чи я був у старшій школі. Для мене це не мало значення", – поділився спогадами хлопець.

Суборно вдавалося не лише мати високу академічну успішність, а й допомагати з навчанням навіть старшим за віком учням.

Однак батьки дитини не очікували, що Суборто так швидко й упевнено здобуде середню освіту і закінчить школу у віці 12 років.

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На час завершення середньої освіти хлопець отримав найвищі бали з усіх навчальних програм найвищого рівня складності. Найменшу оцінку, 4 бали з 5 максимальних, Суборно поставили з поглибленої фізики рівня студентів коледжу.

"Те, що робив, складно навіть у 18 років, не кажучи вже про 12. Ось що робить цю історію винятковою", – зазначила Ребекка Готтесман.

Суборно почав відвідувати заняття в коледжі весною 2023 року у вільний час увечері та під час вихідних.

"Це справді просто цікавість і іскра бажання дізнатися, що стоїть за всім. Бути продуктивним і водночас отримувати задоволення від того, що ти робиш, – це справді моя головна мета", – сказав він.

Цього літа Суборно вивчає курс з фізики в Нью-Йоркському технологічному університеті, а також два курси з математики в Міському коледжі Нью-Йорка та у Гантерському коледжі. Усі заняття хлопець відвідує очно.

У серпні він розпочне навчання в Нью-Йоркському університеті, де здобуватиме ступінь бакалавра з математики та фізики. Після зарахування до числа студентів хлопець стане наймолодшою людиною, яка коли-небудь навчалася в цьому навчальному закладі.

Своїм досягненням Суборно завдячує родині та вчителям.

"Досягти успіху мені допомогла вся чудова робота, яку доклали мої вчителі та викладачі, а також підтримка моїх батьків і брата", – поділився майбутній студент.

Суборно також розповів, що з нетерпінням чекає можливості стати студентам, а своєю кінцевою метою вважає стати професором математики та фізики, аби навчати студентів з обмеженим доступом до академічних ресурсів.

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