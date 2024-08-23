36-річну американку визнали світовою рекордсменкою за кількістю тату та модифікацій тіла

36-річну Есперанс Лумінеску Фуерзіну зі США визнали жінкою з найбільшою кількістю татуювань і модифікацій тіла в історії. Американка має малюнки на 99,98% шкіри та 89 модифікацій.

Її татуювання розміщені на руках, ногах, шкірі голови, а також яснах, язику, склерах (білому зовнішьому шарі очних яблук) та навіть статевих органах, повідомили в Книзі рекордів Гіннеса.

Американка за кількістю татуювань перевершила попередню рекордсменку – Шарлот Гуттенберг, тіло якої на 98,75% складалося з малюнків.

Фуерзіна також має на 40 більше модифікацій тіла, ніж Марія Хосе Крістерна, яка встановила світовий рекорд у 2012 році.

Габріель Гуролла/Книга рекордів Гінесса Габріель Гуролла/Книга рекордів Гінесса Есперанс Фуерзін/Книга рекордів Гінесса

ВІДЕО ДНЯ

Що відомо про рекордсменку?

Есперанс народилася в сім'ї військових, тому більшу частину свого дитинства переїжджала з місця на місце на півдні США.

Жінка продовжила родинну традицію і стала офіцером медичної служби в американському війську. Наразі 36-річна рекордсменка – ветеранка армії у відставці.

"Творчий потік здебільшого прийшов після армії, але, можливо, її відсутність у моєму життя також підштовхнула мене до цього!" – зізнається жінка.

Перший малюнок вона зробила у віці 21 року – тоді на ліве стегно вона нанесла маленький символ, пов'язаний із родиною її першого партнера.

Досить швидко це тату Есперанс перекрила іншим – яскравим феніксом, який став початком її великої любові до малюнків на тілі.

Як зазначають у Книзі рекордів, тоді американка зрозуміла, що хоче мати ще більше татуювань на своїй шкірі.

Першою модифікацією тіла Есперанс було розділення язика в 2014 році, згодом вона перейшла від пірсингу до більш креативних змін – розтягнення тканин, татуювання очних яблук та ясен.

"Коли знаходжу художника, чий стиль мені подобається та надихає, я зазвичай даю їм багато творчої свободи", – пояснює вона і додає, що витримувати години процедур їй допомагають медитації.

Жінка розповідає, що кінцева її мета – "створити цілісний витвір мистецтва на тілі" з менших малюнків та модифікацій, які гармонійно поєднуються між собою.

"Протягом багатьох років я прагнула до більшої цілісності свого образу, і це все ще є моєю метою. Я продовжую відчувати, що деякі малюнки досі недостатньо гарні, тому моє головне завдання – зробити так, щоб вони краще поєднувалися. Це не кінець", – ділиться Експеранс.

Ветеранка зізнається, що не має улюбленого татуювання з огляду на те, що вона більше зважає на загальний результат.

Станом на серпень 2024 року жінка може похизуватися 15 підшкірними імплантатами. Крім того, жінка має 18 проколів на геніталіях та видалені обидва соски.

Читайте також : Відео Має інтелект маленької дитини: кмітливого папугу зі США внесли до Книги рекордів Гіннеса

"Очевидно, що я не намагаюся дотримуватися традиційних стандартів краси, і це може додавати свободи, але також стати причиною нерозуміння в людей, які можуть ставитися до цього негативно. Для мене дуже важлива доброта, і я намагаюся жити за цим правилом", – зізнається Есперанс.

У вільний час американка полюбляє подорожувати – це хобі також знайшло відображення на її тілі.

"Багато моїх татуювань були зроблені в інших країнах, це – спогади, які я завжди можу взяти з собою", – пояснює вона.

Рекордсменка створює скульптури, займається волонтерством в притулках для тварин та допомагає організаціям з протидії поширення ВІЛ. Жінка зізнається, що свїм життям прагне просувати свою ідею доброти.

Раніше ми розповідали про нову найстарішу людину планети – нею стала 116-річна японка Томіко Ітоока.