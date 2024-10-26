Американські парашутисти здійснили найвищий тандемний стрибок в історії з висоти 12 кілометрів

25 травня американські парашутисти Джеймс Віггінтон та Алекс Кокер здійснили найвищий в історії тандемний стрибок з парашутом з висоти 12 807 метрів. Вони присвятили рекорд пам'яті свого друга Томаса Дж. Нунана III.

Про це йдеться у Книзі рекордів Гіннеса.

Для порівняння: звичайні тандемні стрибки виконуються на висоті 2 400 – 4 300 метрів, тоді як комерційні літаки зазвичай літають на висоті близько 10 700 метрів. Незвична висота стрибка Віггінтона та Кокера змусила авіадиспетчерів попросити один із літаків змінити курс, щоб уникнути зіткнення.

Пам'ять про друга та колегу

75-річний Джеймс Віггінтон та його напарник Алекс – інструктор з тандемних стрибків – взяли з собою фотографії Тома та його коханої Джулі Воткінс, які надихали їх під час стрибка.

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Для Віггінтона цей рекордний стрибок мав особливе значення. У 2019 році він уже встановлював рекорд, стрибнувши з висоти 11 405 метрів разом з Аркадіушем Мєєвським. Тоді його напарником мав бути Том, але через травму не зміг взяти участь.

Пізніше, у 2021 році, вони знову спробували побити рекорд, піднявшись на висоту 12 497 метрів. Проте під час підйому киснева система на борту вийшла з ладу, що призвело до гіпоксії (нестачі кисню), і Том втратив свідомість. Всі спроби врятувати його виявилися марними. Його смерть стала важким ударом для всієї парашутистської спільноти.

Стрибок Віггінтона та Кокера присвячений пам'яті про загиблого товариша Тома та на підтримку двох благодійних організацій. Одна з них допомагає сім'ям загиблих військових і рятувальників, а іншу Джеймс створив на честь своєї дружини, яка померла від раку щитовидної залози у 2013 році.

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Стрибок супроводжувався багатьма випробуваннями

За 2 хвилини і 28 секунд вільного падіння парашутисти досягли шаленої швидкості – 351 км/год.

"Під час стрибка я відчував внутрішній спокій. Досвід і впевненість Джеймса, який здійснив безліч стрибків і знає, як мінімізувати ризики, дуже допомогли. Та попри таку підготовку стрибок з висоти понад 12 000 метрів – це надзвичайний виклик", – розповідає Алекс.

Джеймс розповів, що через сильний тиск і мороз його барабанні перетинки не витримали і луснули.

"Це відчувалося так, ніби мені встромляли у вуха крижані шипи", – зізнається він.

Попри всі труднощі, Джим і Алекс вважають, що цей стрибок був того вартий.

"Це завжди неймовірний досвід, але цей стрибок був особливим, адже ми не тільки безпечно приземлилися, але й встановили новий світовий рекорд", – сказав Джеймс, описуючи свої відчуття після приземлення.

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