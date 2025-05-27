Смерть 5-річного хлопчика після видалення зубів у Львові: підозрювана лікарка мобілізувалася до ЗСУ

Львівська анестезіологиня Ірина Пода, якій повідомили про підозру у смерті 5-річного Велеса Пашника під час лікування зубів, мобілізувалася на військову службу.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

За інформацією батька померлого хлопчика Віктора Пашника, Ірина Пода мобілізувалася через рекрутинговий центр.

"Звісно, що це портновщина, можливість уникнути покарання і відповідальності", – розповів Віктор Пашник.

Захисники підозрюваної хочуть призупинити розгляд справи. Відповідне клопотання адвокатів лікарки ще має розглянути суд.

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У законодавстві зазначено, що мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме.

Нагадаємо, у січні 2024 року у Львові помер 5-річний Велес Пашник. Під час операції з видалення молочних зубів під загальним знечуленням у приватній клініці у нього зупинилось серце.

Понад місяць хлопчик перебував у дитячій реанімації в глибокій комі. Але згодом лікарі констатували смерть мозку – врятувати життя дитини не вдалося.

За даними слідства, лікарка-анестезіологиня не мала належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та необхідного досвіду.